Entérate: Los precios para ver a Roger Federer en Plaza de Toros

Desde que se confirmó que Roger Federer jugará en México la emoción estalló por el partido más esperado para los aficionados del tenis en México.

Lleva por nombre "The Greatest Match".

El evento no solo albergará al que consideran es el mejor atleta en la historia del deporte, Roger Federer . En frente tendrá al joven Alexander Zverev quien es el número 6 del mundo.

Un contraste interesante considerando que Federer cuenta con 38 años, tendremos al joven mejor rankeado, zverev de 23 años enfrentando a una leyenda del deporte como es Roger.

Se espera la asistencia de más de 40 mil amantes del deporte blanco, esto con un doble objetivo. Se pretende continuar con este tipo de exhibiciones en los años posteriores, todo depende el éxito de este; por otra parte se planea romper el record de mayor asistencia para un partido de tenis de exhibición el cual es de 35 mil 681 aficionados.

Tomó cuatro años cerrar la negociación con el suizo, varios factores jugaron a favor uno de ellos su gira Sudamericana para la recaudación de fondos para su fundación.

Está organizado como un magno evento, no solo será un partido. Serán dos exhibiciones, los asistentes podrán disfrutar un partido de dobles, los hermanos Mike y Bob Bryan, considerados la mejor pareja de dobles en la historia se medirán ante los mexicanos Miguel Ángel Reyes-Varela y Santiago González quienes cuentan con grandes credenciales; las parejas competirán por una bolsa de 20 mil dólares, aunado a esto está la rivalidad deportiva que existe entre Estados Unidos y México que agrega un sabor extra al cotejo.

Los partidos se jugarán el 23 de noviembre en la Plaza de Toros México.

Los boletos ya están a la venta, fue a partir de hoy martes a las 10 de la mañana que los interesados pueden adquirirlos en la página de Super Boletos. Los precios van de los $450 pesos hasta $9,500 pesos.

La convocatoria será a partir de las dos de la tarde pues se montara una Fan Zone, actividades variadas les esperan a los amantes del Tenis a las afueras del inmueble que albergará estos grandes duelos.

En plena conferencia de prensa se anunció la saturación de la página de Super boletos 15 minutos luego de salir a la venta debido a la demanda.

De no ser de los 40 mil afortunados que podrá presenciar el partido el vivo puedes seguirlo en ESPN en vivo y TV Azteca.