Entérate: Toda la jornada 14 del Apertura 2019

Inicia la recta final del torneo Apertura 2019. Del líder Necaxa a Pumas, que ocupa la octava posición, hay una diferencia de seis puntos.

Las posibilidades están abiertas y la lucha por un boleto a la Liguilla inicia su etapa más candente.

La Jornada 14 dará inicio con el duelo Puebla vs Atlas y finalizará con el Rayados vs Chivas el próximo domingo:



Puebla vs Atlas/ Viernes 18 de octubre/ 19:00 horas/ Azteca 7

Puebla venció a Atlas en sus últimos dos duelos en Liga MX, siendo su mayor racha en la competencia ante los Zorros desde julio de 2011 (2V).



Veracruz vs Tigres/ Viernes 18 de octubre/ 21:00 horas/ Azteca 7

Tigres ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos cinco enfrentamientos contra Veracruz en Liga MX; es su mayor racha histórica de triunfos contra los Tiburones Rojos en la competencia.



Santos vs Xolos/ Viernes 18 de octubre/ 21:06 horas/ Fox Sports

Santos Laguna y Tijuana empataron ocho de sus 16 enfrentamientos en Liga MX, incluidos los tres más recientes; en los restantes, los Xolos lograron cinco triunfos y los Guerreros tres.



Cruz Azul vs Morelia/ Sábado 19 de octubre/ 17:00 horas/ Canal 5 y TUDN

Cruz Azul mantiene un invicto de siete partidos contra Morelia en Liga MX (3V 4E); su última derrota ante Monarcas fue en julio de 2015, 0-3 como local.



Pachuca vs FC Juárez/ Sábado 19 de octubre/ 19:00 horas/ Fox Sports 2

Pachuca es el equipo que menos faltas recibe por partido en el Apertura 2019; su registro es de 10,5 por encuentro en la competencia.



Necaxa vs América/ Sábado 19 de octubre/ 21:00 horas/ Canal 5 y TUDN

Necaxa ganó tres de los últimos cuatro duelos ante América en Liga MX (1E); la misma cantidad de victorias que en sus anteriores 12 encuentros (3E 6D).



Pumas vs León/ Domingo 20 de octubre/ 12:00 horas/ Las Estrellas y TUDN

León venció a Pumas en tres de sus últimos cinco partidos como visitante en Liga MX (2D); la misma cantidad de triunfos que había logrado en sus 20 visitas previas a los Felinos (3V 6E 11D).



Atlético San Luis vs Querétaro/ Domingo 20 de octubre/ 17:00 horas/ ESPN 2

Nicolás Ibáñez, de Atlético San Luis, tiene una racha de siete partidos seguidos participando en goles del equipo en el Apertura 2019 (6 goles, 1 asistencia); anotó en sus últimos cinco juegos en la competencia (5 goles).



Rayados vs Chivas/ Domingo 20 de octubre/ 19:00 horas/ Fox Sports 2

Monterrey venció a Guadalajara en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos en Liga MX; perdió el restante, justamente en su juego más reciente como local ante Chivas, 2-4 en marzo de 2019.