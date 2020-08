Entrenador de MLB se disculpa por celebración nazi

El entrenador de banca de los Atléticos de Oakland, Ryan Christenson, se disculpó por levantar el brazo durante una celebración posterior al juego en lo que parecía un saludo nazi.

Christenson hizo el gesto mientras saludaba al cerrador Liam Hendriks luego de la victoria de los Atléticos por 6-4 sobre los Rangers de Texas el jueves.

Hendriks inmediatamente empujó el brazo de Christenson hacia abajo y las cámaras lo mostraron riendo y levantando brevemente su brazo por segunda vez.

Christenson enfrentó críticas después de que el video del gesto circulara en las redes sociales.

"Cometí un error y no lo negaré", dijo Christenson en un comunicado emitido a través del equipo. "Hoy en el banquillo saludé a los jugadores con un gesto ofensivo. En el mundo actual de Covid, adapté nuestro golpe de codo, que hacemos después de las victorias, para crear cierta distancia con los jugadores. Mi gesto resultó sin querer en un saludo racista y horrible en el que no creo. Lo que hice es inaceptable y me disculpo profundamente".

Los Atléticos calificaron el gesto de "ofensivo" y se disculparon por ello.

"No apoyamos ni toleramos este gesto o el sentimiento racista detrás de él", dijo el equipo en un comunicado. "Esto es increíblemente ofensivo, especialmente en estos tiempos en los que nosotros, como club y tantos otros, estamos trabajando para exponer y abordar las desigualdades raciales en nuestro país. Lamentamos profundamente que esto haya sucedido en nuestro campo de juego".

Christenson, de 46 años, jugó seis años en las mayores entre 1998 y 2003. Más tarde pasó varios años entrenando en las menores antes de convertirse en entrenador de banco de los Atléticos en 2018.