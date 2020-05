Entrenadores: ¿Quiénes continuarán en su cargo?

Mucho se habla de los jugadores que terminaron contrato con la cancelación abrupta del Clausura 2020. Pero ¿qué pasa con los directores técnicos?

Como decía don Ignacio Trelles, los entrenadores "siempre deben tener las maletas listas", porque a pesar de que tengan contrato, son la parte, la línea más delgada de una organización deportiva.

"Primero está el club, después vienen los directivos, los jugadores y la afición... Y al final de todo están los técnicos, son la parte más prescindible", es la frase de la película The Damned United, que retrata una parte de la vida del técnico inglés Brian Clough.

El futbol mexicano no es la excepción, así que aunque el torneo no se terminó y no hubo campeón, ni nadie descendió, seguramente muchos directivos aprovecharán la oportunidad para rehacer su proyecto y deshacerse del técnico en funciones, para traer otro más acorde a sus ideas, o más manejable.

¿Quiénes continuarán en su cargo? ¿Y quiénes serán cesados?

Sin lugar a dudas los más estables serán los técnicos que dejaron a sus equipos dentro de los primeros ocho lugares de la tabla: Robert Dante Siboldi, del Cruz Azul; Ignacio Ambríz, del León; Guillermo Almada, del Santos; Miguel Herrera, del América; Luis Fernando Tena, de las Chivas; Miguel González, de los Pumas; Ricardo Ferretti, de los Tigres y Gabriel Caballero, del FC Juárez.

Paradójicamente, dos de esos ocho técnicos, Siboldi de La Máquina y Herrera de las Águilas, no tienen contrato, ya que no han renovado, mas esto al final, parece que es sólo una cuestión técnica, de tiempo.

Y para saber los que están en la cuerda floja hay que mirar a la parte baja de la tabla. El que parece estar más fuera que dentro es Gustavo Quinteros, del Tijuana; Rafael Puente, del Atlas al que lo salvó el parón de la Liga. Hasta ahora la única baja confirmada es la de Pablo Guede, del Morelia.



¿FIRMES EN EL PUESTO?

Robert D. Siboldi. El uruguayo será renovado, pero la política del club no es firmar por muchos años.

Ignacio Ambríz. Se ha ganado la confianza de la directiva del León. Tiene contrato hasta 2021.

Guillermo Almada. El argentino tiene buen crédito en el cuadro del Santos y, sin duda, seguirá.

Miguel Herrera. Hoy, el Piojo no es el técnico del América, pero va a renovar por tres años.

Luis F. Tena. El Flaco renovó con las Chivas por año y medio, pero hay varios zopilotes sobre su silla.

Miguel González. Le salieron ofertas de Europa, pero dijo que seguiría en los Pumas. Tiene un año de contrato.

Ricardo Ferretti. Se supone que el próximo torneo será el último del Tuca con los Tigres, pero...

Gabriel Caballero. El proyecto del FC Juárez parece estable. Su actual DT parece tener un lugar seguro.

Vacante. La primera baja para el Apertura 2020 es Pablo Guede. Se habla de Francisco Palencia para relevarlo.

Juan Reynoso. Manuel Jiménez, dueño del Puebla, ha dicho que el peruano está firme en su puesto.

Paulo Pezzolano. Los Tuzos apostaron por un técnico joven, y se mantendrá en el cargo.

Víctor M. Vucetich. El Rey Midas se ha ganado el debido respeto para mantener su puesto.

Guillermo Vázquez. El A. de San Luis encontró la calma que perdió por su visceralidad. Seguirá.

Alfonso Sosa. Hay una gran relación entre Poncho y el Necaxa, pero los resultados no le acompañan.

José M. de la Torre. Los resultados del Toluca no sostendrían a nadie, pero la directiva quiere estabilidad.

Gustavo Quinteros. Si el técnico no fuera extranjero, ya lo hubieran removido de su cargo.

Rafael Puente. El DT del Atlas sigue en zona de confort, gracias a que el torneo se terminó.

Antonio Mohamed. A pesar de ser el campeón, estar en el último lugar lo tenía en la cuerda floja.