Equipos se preparan para el inicio de la Leagues Cup

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Faltan dos días para que arranque la Leagues Cup, torneo donde los equipos del balompié mexicano y de la Major League Soccer (MLS) se harán frente.

En total, se disputarán setenta y siete partidos, repartidos en cuatro semanas. ¿El premio mayor? Conseguir uno de los tres boletos para la Concachampions 2024. Y es que, a partir de esta edición, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) avalará la competencia, ya que el certamen contará con una nueva estructura.

Este viernes empezará la fase de grupos. De los cinco compromisos que se jugarán, destaca uno: el enfrentamiento entre la Máquina del Cruz Azul y el Inter Miami, donde Lionel Messi haría su debut en tierras estadounidenses.

Estos son los partidos que se disputarán durante el primer día de la Leagues Cup.

¿Cuándo será el arranque de la Leagues Cup?

Viernes, 21 de julio

Cruz Azul vs Inter Miami/ 18:00/ Apple TV

Orlando City vs Houston Dynamo/ 18:00/ Apple TV

Austin FC vs Mazatlán FC/ 18:30/ Apple TV y Azteca 7

FC Dallas vs Charlotte FC/ 19:00/ Apple TV

Club León vs Vancouver Whitecaps/ 20:30/ Apple TV