Errores defensivos condenan al Arsenal en la Liga de Campeones femenina

Los errores defensivos le costaron caro al Arsenal nuevamente el mares, al iniciar su defensa del título de la Liga de Campeones femenina con una derrota en casa por 2-1 ante el Lyon.

Alessia Russo le dio al Arsenal una ventaja temprana antes de que el rápido doblete de Melchie Dumornay diera la vuelta al partido para el Lyon, monarca en ocho ocasiones, en la primera fecha del renovado torneo.

Una temporada después de que los hombres cambiaron de una fase de grupos a un formato con tabla general, la Liga de Campeones femenina también hizo el ajuste.

El Barcelona, que perdió ante el Arsenal en la final de la temporada pasada, aplastó al Bayern Múnich 7-1 en uno de los otros tres partidos disputados el martes.

El Arsenal tuvo un comienzo complicado de la temporada en Inglaterra y no logró ganar sus tres partidos anteriores, pero tomó la delantera en el séptimo minuto contra el Lyon gracias a dos de sus jugadoras que se coronaron en la Eurocopa.

La pura persistencia de Beth Mead la llevó a abrirse camino en el área, atrayendo la marca de varias jugadoras antes de pasar el balón a Russo, su compañera en la selección inglesa, quien disparó al rincón inferior derecho.

El Arsenal regaló el empate a las visitantes a los 18 minutos, cuando Daphne van Domselaar controló un pase atrás pero lo regaló directamente a Dumornay. La portera del Arsenal pensó que se había redimido al atajar el remate, pero Dumornay aprovechó el rebote para vencerla.

Otro descuido defensivo le costó al Arsenal cinco minutos después, permitiendo que Dumornay combara su tiro al ángulo superior derecho.

El Lyon perdió ante el Arsenal en las semifinales de la temporada pasada.

La fase de liga de 18 equipos termina en diciembre. Los clubes que terminen del primero al cuarto puesto avanzan directamente a los cuartos de final. Aquellos clasificados del quinto al 12mo van a un repechaje.

Los seis peores equipos son eliminados.

El regreso de Pina

La suplente Clàudia Pina regresó de una lesión y anotó un doblete postrero que abultó el marcador para el Barcelona.

Pina se perdió el último partido de liga del Barcelona por una lesión de muslo, pero entró de cambio al inicio de la segunda mitad. En ese momento, el Barcelona ya ganaba 4-1 y Ewa Pajor amplió esa ventaja momentos después con su segundo de la noche.

Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, anotó el primer gol del Barcelona con un sublime disparo curvado y también contribuyó con dos asistencias.

Esmee Brugts y Salma Paralluelo anotaron los otros goles del Barcelona, antes y después de un tanto de Klara Bühl para el Bayern.

Goles de aniversario

La defensora de la Juventus, Cecilia Salvai, celebró el décimo aniversario de su debut en la Liga de Campeones con sus dos primeros goles en la competición, y su equipo remontó para vencer al Benfica 2-1 en el primer duelo de la jornada.

Lucia Alves anotó el primer gol de la competición renovada en el sexto minuto, al aprovechar el centro de Nycole Raysla con un estupendo disparo a corta distancia.

Sin embargo, la Juventus tomó el control del partido desde ese momento, impulsada por una animada actuación de Barbara Bonansea por la derecha.

Y la veterana internacional italiana fue clave para el empate de la Juve a los 22, superando a dos jugadoras en el área antes de levantar el balón para que Salvai cabeceara lejos del alcance de Lena Pauels.

Fue el primer gol de Salvai en la competición, diez años después de hacer su debut en la Liga de Campeones con el Verona.

La Juventus tuvo numerosas oportunidades para tomar la delantera y Bonansea vio un gol anulado por fuera de juego poco antes del descanso.

Las Bianconere se llevaron la victoria a los 86 cuando un córner fue desviado y Salvai extendió una pierna para mandarlo de volea al fondo de la red.

Debutantes encantados

Los debutantes europeos OH Leuven remontaron un déficit de dos goles para empatar 2-2 en el campo de Paris FC.

El equipo local parecía tener el control después de un primer tiempo dominante en el que se puso 2-0 arriba en 23 minutos gracias a Daphne Corboz y Clara Mateo.

Sin embargo, Kim Everaerts descontó al inicio de la segunda mitad y Sara Pusztai anotó el tanto del empate a los 62.

El Leuven es el primer equipo belga en llegar a la fase de liga o fase de grupos de la competición.