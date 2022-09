Es el principio del fin en la carrera de "Canelo": padre de Benavidez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- A pesar de la victoria que tuvo contra Gennady Golovkin el pasado fin de semana, la carrera de Saúl Álvarez ha comenzado a descender, como lo que le pasa a todas las figuras del deporte. La cima ya la tocó y ahora el campeón unificado de peso supermediano está en declive, según la opinión de José Benavidez, manager, entrenador y padre de David Benavidez, peleador al que el "Canelo" despotricó el sábado pasado en la T-Mobile Arena al término de su trilogía con "GGG".

Y es que el jalisciense explotó cuando se le preguntó si evitaba pelear con boxeadores mexicanos o contra el mismo Benavidez, pero para el "Canelo" este nombre no tiene méritos para subirse al ring contra él y poner su nombre contra el de David es una "falta de respeto".

La respuesta de la familia de Benavidez rápidamente cayó, para el padre del boxeador, "Es el principio del fin, para ser precisos. Todos vimos a un Saúl cansado, se vio mal ante Dmitry Bivol y peor ante un Gennady Golovkin acabado".

Tras su pobre exhibición contra el kazajo, José Benavidez anticipa que todos los caminos que quiera tomar lo llevarán a enfrentarse contra su hijo, un peleador de 25 años y que su carrera va en ascenso.

"'Canelo' estaba enojado y dijo que no habíamos hecho anda y no teníamos méritos para enfrentarlo; entonces ¿Qué representa ser campeón interino supermedio, como David, y que Saúl se asuma campeón absoluto, además del mejor libra por libra? La lógica diría que tendría que enfrentarlo para demostrar quién es y así callarían un montón de bocas".

José Benavidez acepta que el rechazo de Saúl Álvarez hacia su hijo es porque sabe que su reinado está en riesgo, "David frena al 'Canelo' antes de siete episodios. Eso lo saben Saúl y su equipo. Por eso le dan la vuelta y ningunean a mi hijo".

La familia Benavidez respeta lo que ha hecho el 'Canelo' Álvarez, pero saben que ya no emprenderá verdaderos retos porque sería el final de su carrera, "Siempre habla de dejar un legado, hacer historia. Si elude enfrentar a mi hijo, el único legado que tendrá será el recuerdo de que le corrió a David Benavidez".

En caso de darse la pelea, David Benavidez está dispuesto a hacerlo aunque le ofrezcan la bolsa mínima, "Que se lleve toda la bolsa. No es dinero lo que buscamos, como muchos rivales, esto es sobre boxeo y lo que siempre está en disputa, saber quién es el mejor de una categoría. La gente de 'Canelo' piensa que pueden sacarle más jugo, pero esa fruta ya fue de todo exprimida. Ahí está el ejemplo del combate contra Golovkin".