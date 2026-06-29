Escocia y Corea, sin entrenadores

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MIAMI.- Steve Clarke presentó su renuncia como DT de la selección de Escocia luego de la eliminación del "Tartan Army" en la fase de grupos del Mundial 2026, una decisión que imitó Hong Myung-bo en Corea del Sur.

Clarke, que asumió en 2019 y había renovado por cuatro años, dimitió luego que Escocia finalizó undécimo en la tabla de los mejores terceros que podían clasificarse a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Escocia completó el podio del Grupo C con 3 puntos y una diferencia de gol de -3 luego de caer por 1-0 con Marruecos y por 3-0 contra Brasil tras la victoria por 1-0 del debut contra Haití.

La prensa escocesa publicó que David Moyes, actual entrenador del Everton, es uno de los favoritos para sustituir a Clarke de cara a la Eurocopa 2028.

A su vez, Hong Myung-bo anunció su renuncia como DT de Corea del Sur durante una rueda de prensa en el centro de entrenamiento del equipo en Zapopan, México. "Renuncio a mi cargo como entrenador de la selección masculina de fútbol de Corea del Sur. Quisiera disculparme con los aficionados que aman el fútbol coreano y apoyan a la selección nacional. No logramos los resultados que esperaban, y la responsabilidad recae enteramente sobre mí", declaró Hong Myung-bo, de 57 años y quien afrontaba su segundo ciclo. Corea del Sur debutó con un promisorio triunfo por 3-1 contra República Checa, pero luego perdió por 1-0 contra México y luego cayó por idéntico resultado con Sudáfrica en las dos fechas finales del Grupo A.

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El fracaso de la selección asiática también provocó fuertes críticas del presidente Lee Jae Myung, quien se mostró "conmocionado" por la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos e incluso solicitó una investigación por parte de la federación doméstica.

"Cuando se prioriza el partidismo sobre la competencia y se elige a personas sin preparación para ocupar puestos de liderazgo, el resultado es inevitable. Ofrezco mis más sinceras disculpas a los aficionados por la profunda decepción causada por esta inaceptable derrota. Nos comprometemos de inmediato a reformar la administración deportiva para garantizar que algo así no vuelva a suceder", declaró Lee Jae Myung sobre el DT.