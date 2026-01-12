Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Los aficionados de la Fórmula 1 cuentan los días para conocer cómo lucirá cada auto de las 11 escuderías que forman la parrilla de la categoría reina para 2026, donde Sergio "Checo" Pérez estará de regreso junto a Cadillac.

Como cada temporada, los equipos de la F1 alistan la presentación de sus monoplazas, pero a diferencia de años pasados, sus autos del 2026 serán distintos tras las modificaciones sufridas para la siguiente campaña.

Claramente la fecha más esperada por la afición mexicana es la revelación del bólido que será manejado por Sergio Pérez y Valterri Bottas en la temporada que está cerca de arrancar.

Cadillac, nuevo equipo del piloto tricolor, confirmó desde hace un par de meses que su auto verá la luz durante el Super Bowl, donde protagonizarán un comercial en el que seguramente saldrá el nacido en Guadalajara.

La primer escudería en dar pie al calendario de presentaciones será Red Bull junto a Racing Bulls. Haas será la tercera en anunciar su auto; Audi, otra "nueva" escudería aparece como el cuarto en dar a conocer su creación. Los últimos en presentar su monoplaza serán Aston Martin y McLaren, actuales monarcas de la categoría.

Fechas de las presentaciones de los monoplazas

· Red Bull-Jueves 15 de enero

· Racing Bulls-Jueves 15 de enero

· Haas-Lunes 19 de enero

· Audi-Martes 20 de enero

· Mercedes-Jueves 22 de enero

· Ferrari-Viernes 23 de enero

· Alpine-Viernes 23 de enero

· Williams-Martes 3 de febrero

· Cadillac-Domingo 8 de febrero

· McLaren-Lunes 9 de febrero

· Aston Martin-Lunes 9 de febrero