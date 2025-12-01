logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

España y Alemania se disputan la final de la Liga de Naciones Femenina

Sonia Bermúdez asume el desafío de dirigir a España en la final de la Liga de Naciones femenina

Por AP

Diciembre 01, 2025 01:56 p.m.
A
España y Alemania se disputan la final de la Liga de Naciones Femenina

MADRID (AP) — España buscará revalidar su título de la Liga de Naciones femenina en medio de la decepción de perder a su estrella Aitana Bonmatí apenas dos días antes de la final.

Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, sufrió la fractura del peroné izquierdo durante un entrenamiento el domingo y no jugará en el partido de vuelta del martes contra Alemania en Madrid. Las selecciones empataron 0-0 en la ida el viernes en Alemania.

"La baja de Aitana es importantísima, como la de Salma (Paralluelo) o Patri (Guijarro)", manifestó el lunes la seleccionadora española Sonia Bermúdez. "Ayer fue un poco bajón porque cuando hay una lesión se siente"-

"Aitana quería estar en la final, quería quedarse con nosotros. Nosotros incidimos en que volviera a casa a recuperarse. Somos personas que tenemos sentimientos, todo lleva un proceso. Pero el equipo ya está preparadísimo para la final".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Bonmatí cayó mal en un cruce accidental durante el entrenamiento y las pruebas diagnosticaron una fractura en el peroné izquierdo de la centrocampista del Barcelona.

"Al principio te descoloca un poco, pero hay que tirar para delante", señaló la capitana española Irene Paredes. "Sólo podemos mandarla mucho ánimo y esperar que se recupere bien".

Bermúdez, ex capitana de España, afirmó que quien elija para reemplazar a Bonmatí podrá mantener al equipo jugando a un alto nivel.

"Todos sabemos quién es Aitana, pero las 24 están preparadas, así nos lo transmiten en los entrenamientos", indicó.

Bermúdez asumió el mando del equipo en agosto para reemplazar a Montse Tomé y busca su primer título al frente de la selección nacional.

España ha alcanzado las finales de los últimos cuatro torneos importantes del fútbol femenino. Venció a Inglaterra en el Copa Mundial de 2023 y superó a Francia en la Liga de Naciones de 2024. Cayó ante Inglaterra en los penales en la final de la Eurocopa 2025 en julio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

España y Alemania se disputan la final de la Liga de Naciones Femenina
España y Alemania se disputan la final de la Liga de Naciones Femenina

España y Alemania se disputan la final de la Liga de Naciones Femenina

SLP

AP

Sonia Bermúdez asume el desafío de dirigir a España en la final de la Liga de Naciones femenina

Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025
Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025

Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025

SLP

El Universal

Luis García sale en defensa de Chicharito Hernández
Luis García sale en defensa de Chicharito Hernández

Luis García sale en defensa de "Chicharito" Hernández

SLP

El Universal

Larcamón reconoce que Cruz Azul puso en riesgo serie ante Chivas
Larcamón reconoce que Cruz Azul puso en riesgo serie ante Chivas

Larcamón reconoce que Cruz Azul puso en riesgo serie ante Chivas

SLP

El Universal