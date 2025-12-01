Luis García sale en defensa de "Chicharito" Hernández

Las Chivas se quedaron a menos de 10 minutos de conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2025.

Con el marcador empatado a dos goles, el Rebaño tuvo la oportunidad de marcar su tercera anotación para estar, prácticamente, con la clasificación asegurada.

El árbitro central señaló una pena máxima a favor del equipo de Gabriel Milito, por una falta de Jesús Orozco sobre Santiago Sandoval.

Javier Hernández, siendo el capitán rojiblanco, tomó el esférico y decidió ser el encargado de cobrar el penalti.

Sin embargo, el "Chicharito" no lo cobró de la mejor manera y desperdició la posibilidad de convertirse en el héroe de las Chivas; terminó siendo el villano.

A pesar del error que cometió el centrodelantero mexicano, Luis García no dudó en salir en su defensa y valoró que tuviera el valor de ejecutar el tiro desde los once pasos.

"Yo respeto, admiro y aplaudo los huevos que tuvo Javier Hernández. Hay que destacar su determinación [porque] entró de cambio, tomó el balón para un penal bravísimo y no se escondió; en efecto falló el penal, pero pudo haberse escondido, no agarrar el balón, no tirarlo, pero decidió hacerlo, nadie falla un penal si no lo tira", sentenció.

El analista de TV Azteca reconoció que, "más allá de cómo lo ejecutó", el "'Chicharito' merece respeto" por haber tomado la responsabilidad.

"Hay que tener un par de huevos del tamaño de King Kong para agarrar la pelota, en un momento complicadísimo, habiendo entrado unos minutos [antes], tomar el balón y decidir tirar el penal. No existe ningún futbolista que no falle un penal si no lo tira", puntualizó.

Luis García aseguró que, simplemente, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana tuvo "mala fortuna", al momento de disparar el penalti, pero que tiene su "total reconocimiento" por animarse a cobrarlo.

"Entendió que el futbolista más importante del Guadalajara el día de hoy es él, y podríamos decir que está dentro de los más importantes de la historia del Guadalajara; sabe lo que significa ser figura del Guadalajara y aun así dio un paso al frente", valoró.

El integrante de TV Azteca también aprovechó para reconocer la "fantástica" trayectoria del "Chicharito" que lo coloca como uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país.

"Mis reconocimientos para Javier Hernández, por su carrera, por su valentía y por hacerse responsable en un momento gigante. Es uno de los futbolistas más importantes de la historia de nuestro país y de este deporte, le guste a quien le guste, le joda a quien le joda. Mi total admiración y respeto como futbolista, es un chingón y su historia así te avala", finalizó Luis García.





