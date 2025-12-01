logo pulso
Nacional

Advierten por aumento de piratería de medicinas en comercio digital

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 01:23 p.m.
A
Advierten por aumento de piratería de medicinas en comercio digital

La piratería avanza paralelamente a la industria formal, sigue una lógica empresarial y se profesionaliza, con su mayor avance en el comercio digital, dijo a American Chamber Mexico (Amcham).
Los farmacéuticos y dispositivos médicos se convirtieron en lo más pirateado, tras años de que ropa y calzado estaban en los primeros lugares.
En el "Séptimo sondeo de Piratería" de la Amcham, estudio hecho junto con Lexia y Clarke Modet, se explicó que se trata de un delito amplio y transversal, el cual lo identifican siete de cada 10 empresas en al menos dos categorías de productos que comercializan, lo que tiene que ver con la "alta tolerancia social, fuertes incentivos económicos y una estructura institucional, que aunque robusta en el papel, resulta lenta y fragmentada en la práctica2.
En conferencia, donde se dio a conocer el estudio, el CEO de Lexia, Guido Lara, dijo que en las ventas en línea se concentra el mayor número de productos piratas; ello porque el 91% de los encuestados detecta piratería en comercio electrónico, frente a 72% en el comercio informal físico y 63% en el comercio establecido.
Se encontró que 67% de los productos apócrifos son importados, 44% de producción nacional y 26% ensamblados localmente.
Desafortunadamente, solo un tercio de las empresas considera que el consumidor distingue entre producto original y pirata, siendo el principal atractivo de estos bienes el precio, porque se pueden adquirir hasta en 50% menos precio, lo que se considera un factor determinante.
Geográficamente, la piratería se concentra en grandes localidades como en la Ciudad de México 19%, Jalisco 15.4% y Estado de México con 15.3%, aunque también están las zonas fronterizas e industriales como Baja California, Guanajuato y Michoacán.

Farmacéuticos, lo más pirateado

La Amcham encontró que el mayor impacto está en medicinas, lo que significó que llega a ese primer lugar, tras años de qué ropa y calzado estuvo en el primer sitio; luego se ubica alimentos y bebidas y artículos de cuidado personal (rastrillos, shampoo, desodorantes), juguetes y peluches y artículos escolares, equipos de impresión y escaners, bombas e hidrolavadoras y compresoras, dijo el CEO de Lexia, Guido Lara.

LEA TAMBIÉN

Aranceles dejarán a China como ganador: Amcham

"Imponerlos a un sistema de coproducción sería contraproducente", advierten


Durante el evento de presentación del estudio, el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), Jorge Caridad, dijo que "Lo que más nos alarma y nos preocupa y moviliza es que la salud sea preservada, pensar que tenemos medicamentos dirigidos a patologías devastadoras preocupa".
El problema es que los medicamentos piratas se detectan, en el 87% de los casos, cuando ya llegaron a manos de los pacientes, dijo.
Por ello dijo que se necesitan canales claros y efectivos de denuncia... si damos el paso a denunciar productos ilícitos y esa denuncia queda eternamente en un proceso judicial que no termina en un fin, estamos desincentivando que se denuncie".

