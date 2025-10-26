Estos son todos los ganadores en la historia del GP México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Llegó el último día de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde conoceremos al ganador del Gran Premio de México 2025, en medio de una lucha por el campeonato mundial de pilotos que está al rojo vivo.

El año pasado, el español Carlos Sainz se llevó el primer lugar, entonces como piloto de Ferrari; sin embargo, este domingo saldrá desde la posición 12 y parece imposible que pueda repetir.

El neerlandés Max Verstappen, es el máximo ganador del Gran Premio de México con cinco victorias, todas con Red Bull. Hoy, saldrá en la quinta posición, por detrás de George Russell.

Si Lando Norris, que saldrá en primer lugar, mantiene el ritmo y conquista el GP mexicano, sería la primera vez que McLaren gane en la Magdalena Mixhuca desde el regreso de la Fórmula 1 al país en 2015, y la primera desde el triunfo de Ayrton Senna en 1989.

A continuación, les presentamos la lista completa de ganadores año tras año.

TODOS LOS GANADORES DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO

* 2024 Carlos Sainz, Ferrari

* 2023 Max Verstappen, Red Bull

* 2022 Max Verstappen, Red Bull

* 2021 Max Verstappen, Red Bull

* 2019 Lewis Hamilton, Mercedes

* 2018 Max Verstappen, Red Bull

* 2017 Max Verstappen, Red Bull

* 2016 Lewis Hamilton, Mercedes

* 2015, Nico Rosberg, Mercedes

* 1992, Nigel Mansell, Williams

* 1991, Riccardo Patrese, Williams

* 1990, Alain Prost, Ferrari

* 1989, Ayrton Senna, McLaren

* 1988, Alain Prost, McLaren

* 1987, Nigel Mansell, Williams

* 1986, Gerhard Berger, Benetton

* 1970, Jacky Ickx, Ferrari

* 1969, Denny Hulme, McLaren

* 1968, Graham Hill, Louts

* 1967, Jim Clark, Lotus

* 1966, John Surtees, Cooper

* 1965, Richie Ginther, Honda

* 1964, Dan Gurney, Brabham

* 1963, Jim Clark, Lotus.