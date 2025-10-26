En semanas inicia el ducto de El Peaje

El próximo 11 noviembre iniciará la construcción del ducto, que trasvasará agua de la presa El Peaje a la planta Los Filtros, ubicada en la zona poniente de la capital potosina, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Contrario a lo informado por la Conagua de que la primera parte, correspondiente de la presa El Peaje a la cola de la San José comenzará con una inversión federal de 98 millones de pesos, sostuvo que se trata de una aportación bipartita en donde la totalidad del proyecto podría llegar a los 200 millones de pesos.

“Estamos trabajando al 50 por ciento todo. Todo vamos a ir al 50, pero que bueno si la federación la hace completa ¿no? Nos queda más dinero”, comentó en entrevista.

El mandatario estatal consideró que, una vez concluida la obra de infraestructura hidráulica, la capital potosina dejará de tener dependencia del acueducto El Realito, que constantemente presenta desperfectos.

“El banderazo se arranca el 11 de noviembre el ducto de El Peaje. También una inversión cercana a los 200 millones, 165, 185 millones aproximadamente. Está la licitación. Con esto vamos a llevar agua de El Peaje a Los Filtros”, concluyó.

A principios de este mes, Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se trata de un proyecto bianual que puede concluir hasta diciembre del 2026.