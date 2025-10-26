Potosinos FC iguala sin goles

Excelente resultado fue el que consiguió el Potosinos Futbol Club al empatar sin goles y llevarse el punto extra en tanda de penales ante el Atlético Leones, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputó en las instalaciones del CODE Las Joyas, en la ciudad de León, donde la escuadra dirigida por René Isidoro García logró sumar sus primeros dos puntos como visitante, alcanzando un total de 14 unidades en el campeonato, mientras que el conjunto local se quedó con 12 puntos.

El partido fue intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos luchando por el control del balón y sin permitir espacios en defensa. La oportunidad más clara del primer tiempo llegó al minuto 24, cuando el Atlético Leones estrelló un disparo en el poste de la portería potosina. Más tarde, el guardameta Alder González se convirtió en figura al realizar una gran atajada al 36’, enviando el balón a tiro de esquina y manteniendo el empate sin goles hasta el descanso.

En la segunda mitad, los locales buscaron con insistencia abrir el marcador, pero se toparon con una sólida defensa potosina que se mostró ordenada y eficaz. Potosinos FC también tuvo su oportunidad más clara con un potente disparo que el arquero leonés rechazó con acierto. El duelo se tornó trabado y con muchas faltas, finalizando sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

En la definición por penales, Potosinos FC se impuso 4-3 gracias a los aciertos de Bryan Huerta, Jesús Cruz, Alder González y Francisco Gaitán, mientras que Sebastián Guzmán falló su cobro. Por los locales marcaron Isaac Aguilera, José Ángel Ramírez y Carlos Fraustro, errando José Rivera y Diego Sánchez Tapia.

Con este resultado, el equipo potosino toma impulso en la clasificación y buscará seguir sumando el próximo sábado 1 de noviembre, cuando reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos a los Freseros de Irapuato, en punto de las 16:00 horas.