Europa vive intensa jornada rumbo al Mundial 2026

El camino rumbo al Mundial 2026 sigue al rojo vivo y sobre todo en Europa, donde aún no están definidos los boletos y todavía se están disputando las Eliminatorias de UEFA. Este sábado, tres gigantes como España, Portugal e Italia, buscarán sumar tres puntos que los acerquen a cumplir el objetivo.

En la jornada 3 de la fase de grupos, Portugal se enfrenta a Irlanda en el estadio José Alvalade de Lisboa, en el choque del grupo F. Portugal llega invicto con dos triunfos y como el actual campeón de la UEFA Nations League.

En Elche, en el estadio Manuel Martínez Valero, España recibe a Georgia por el grupo E. Los ibéricos son líderes, pero hay que recordar que Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, fue baja de la convocatoria por complicaciones físicas, al igual que Rodrigo, del Manchester City, y Dean Huijsen, del Real Madrid.

Italia, que desea volver a la Copa del Mundo después de varias ausencias consecutivas, visitará el estadio A. Le Coq Arena por el grupo I, donde se medirá contra Estonia.

¿Cuándo y dónde ver Portugal vs Irlanda?

· Hora: 12:45 hrs

· Transmisión: Sky Sports

¿Cuándo y dónde ver España vs Georgia?

· Hora: 12:45 hrs

· Transmisión: Sky Sports

¿Cuándo y dónde ver Estonia vs Italia?

· Hora: 12:45 hrs

· Transmisión: Sky Sports