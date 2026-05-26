Existe confianza para el Tri de Aguirre

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CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, los temas de conversación giran en torno a la Selección Mexicana. En ese sentido, durante el Foro M26, Mikel Arriola, Félix Fernández y Raúl Gutiérrez coincidieron en que existen buenas expectativas para el Tricolor.

Según el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, el equipo de Javier Aguirre ha ido de menos a más en su tercer proceso como timonel nacional, lo que brindará la fortaleza necesaria para hacer una buena labor.

"Viví los procesos de Javier en la Nations League y la Copa Oro. Si recuerdan, iban de menos a más y eso es lo que hace fuerte a este grupo", destacó Arriola. "Hay un trabajo desde la llegada de Javier Aguirre. Lo primero que hizo fue mandar un mensaje de ´es un orgullo estar en la Selección´, formó un grupo con ese principio. Él pasó esa experiencia en el 86 y pocas generaciones de mexicanos pueden portar la camiseta en casa".

Fernández coincidió en que el Tricolor del "Vasco" ha mejorado y ve a un equipo compacto, que genera esperanza.

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"Se fue de menos a más a raíz de que en 2024 se toma la decisión de invitar a Javier Aguirre para su tercer proceso mundialista; a partir de ahí, se empieza a tomar rumbo con todas las dificultades que se tienen", dijo.

"El Potro" Gutiérrez fue claro en que la Selección Mexicana tiene posibilidades de llegar lejos en el certamen: "Va a ser muy importante el apoyo de todo el mundo, de pensar que este quipo va a trascender, saber que tiene la capacidad para hacerlo".