logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Exitosa carrera ciclista R. Ramos

Más de 400 ciclistas participaron en la tradicional lid celebrada en el Tangamanga

Por Romario Ventura

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Exitosa carrera ciclista R. Ramos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con la participación de más de 400 ciclistas provenientes de diferentes estados del país, se llevó a cabo con gran éxito la tradicional Carrera Ciclista Rosendo Ramos, celebrada en el Parque Tangamanga I.

      El evento fue organizado por el equipo Tribikers en coordinación con Fomento al Ciclismo Potosino, reuniendo a destacados exponentes del ciclismo nacional e internacional en una jornada marcada por la competencia y la convivencia deportiva.

      Además del alto nivel competitivo, la carrera repartió una bolsa económica de 220 mil pesos entre las diferentes categorías convocadas. En la categoría Elite Varonil, el triunfo fue para Heriberto Quiroz, representante del equipo Tenis Star, quien logró imponerse en una de las pruebas más exigentes del certamen.

      Por parte de San Luis Potosí, el equipo Posadas tuvo una destacada participación en las categorías juveniles gracias a las victorias de Jonathan Jair Hernández Torres en Juvenil Varonil y Jimena Méndez Sánchez en Juvenil Femenil.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la rama Elite Femenil, la ganadora absoluta fue Sara Roel, integrante del equipo Latin Star Racing, originario de León, Guanajuato.

      Dentro de las categorías Master, los primeros lugares fueron obtenidos por Ignacio Sarabia Díaz, del equipo Tenis Star, en Master 40; Raúl Moya en Master 50; Hugo Barrón en Master 60; y Sergio Ortiz, originario de San Felipe Torres Mochas, en Master 65.

      Con una importante respuesta de competidores y aficionados, la carrera "Rosendo Ramos" volvió a consolidarse como uno de los eventos ciclistas más importantes de la región y una plataforma para reunir a destacados talentos del ciclismo mexicano.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Stan Wawrinka y Gael Monfils se despiden en Abierto Francia
        Stan Wawrinka y Gael Monfils se despiden en Abierto Francia

        Stan Wawrinka y Gael Monfils se despiden en Abierto Francia

        SLP

        AP

        Veteranos como Wawrinka y Monfils concluyen su participación en el Abierto Francia tras derrotas en primera ronda.

        FIFA confirma campamentos base para Mundial 2026 en México
        FIFA confirma campamentos base para Mundial 2026 en México

        FIFA confirma campamentos base para Mundial 2026 en México

        SLP

        EFE

        México albergará campamentos base de selecciones participantes en el Mundial 2026, fortaleciendo la logística del torneo.

        ¿Pumas campeones o equidad de género en México?
        ¿Pumas campeones o equidad de género en México?

        ¿Pumas campeones o equidad de género en México?

        SLP

        El Universal

        Las respuestas de aficionados en redes sociales reflejan la tensión entre pasión deportiva y temas sociales urgentes en México.

        Irán se hospedará en México durante el Mundial
        Irán se hospedará en México durante el Mundial

        Irán se hospedará en México durante el Mundial

        SLP

        El Universal

        Se analiza logística para alojamiento en Tijuana, con apoyo de autoridades y FIFA