Exitosa carrera ciclista R. Ramos
Más de 400 ciclistas participaron en la tradicional lid celebrada en el Tangamanga
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Con la participación de más de 400 ciclistas provenientes de diferentes estados del país, se llevó a cabo con gran éxito la tradicional Carrera Ciclista Rosendo Ramos, celebrada en el Parque Tangamanga I.
El evento fue organizado por el equipo Tribikers en coordinación con Fomento al Ciclismo Potosino, reuniendo a destacados exponentes del ciclismo nacional e internacional en una jornada marcada por la competencia y la convivencia deportiva.
Además del alto nivel competitivo, la carrera repartió una bolsa económica de 220 mil pesos entre las diferentes categorías convocadas. En la categoría Elite Varonil, el triunfo fue para Heriberto Quiroz, representante del equipo Tenis Star, quien logró imponerse en una de las pruebas más exigentes del certamen.
Por parte de San Luis Potosí, el equipo Posadas tuvo una destacada participación en las categorías juveniles gracias a las victorias de Jonathan Jair Hernández Torres en Juvenil Varonil y Jimena Méndez Sánchez en Juvenil Femenil.
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En la rama Elite Femenil, la ganadora absoluta fue Sara Roel, integrante del equipo Latin Star Racing, originario de León, Guanajuato.
Dentro de las categorías Master, los primeros lugares fueron obtenidos por Ignacio Sarabia Díaz, del equipo Tenis Star, en Master 40; Raúl Moya en Master 50; Hugo Barrón en Master 60; y Sergio Ortiz, originario de San Felipe Torres Mochas, en Master 65.
Con una importante respuesta de competidores y aficionados, la carrera "Rosendo Ramos" volvió a consolidarse como uno de los eventos ciclistas más importantes de la región y una plataforma para reunir a destacados talentos del ciclismo mexicano.
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