Exitoso el Quinto Encuentro Atlético ´Eso es Toño y Lupe´

En un ambiente de convivencia deportiva, entusiasmo y homenaje, se llevó a cabo con gran éxito el Quinto Encuentro Atlético "Eso es Toño y Lupe", evento que reunió a atletas de distintas edades y clubes del estado, teniendo como sede las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), con actividades que iniciaron desde las 8:00 de la mañana.

El encuentro contempló una amplia participación en ramas femenil y varonil, abarcando categorías desde preinfantil (2020 y posteriores) hasta categoría abierta, lo que permitió la integración de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en una misma jornada atlética. Las pruebas incluyeron velocidad, medio fondo, fondo, circuito infantil y pruebas de campo, como el impulso de bala y salto de longitud.

Durante la competencia se desarrollaron pruebas de 100, 600, 800, 1500 y 3000 metros, además de circuitos especiales para los más pequeños, destacando la creación de una nueva categoría infantil, que brindó espacio a los atletas de menor edad para iniciar su proceso formativo dentro del atletismo.

En las pruebas de velocidad, sobresalieron atletas como Leilany Lugo (Dejando Huella), Camila Rodríguez (Dejando Huella), Salma Muñoz (Gacelas), Adrián Martínez (Halcones) y Emiliano Córdova (Dejando Huella), quienes se adjudicaron los primeros lugares en sus respectivas categorías. En medio fondo y fondo, clubes como Halcones, Coyotes MCR, Gacelas, JCC y Dejando Huella tuvieron una destacada participación, dominando varias de las pruebas programadas.

Las competencias de 600, 800 y 1500 metros mostraron un alto nivel competitivo, con actuaciones sobresalientes de atletas como Kevin Arriaga, Jesús Bravo, Mauricio Zavala, Juan Ángel Castillo, Daniel García y Gabriel Pacheco, mientras que en las pruebas de 3000 metros, se reconoció el esfuerzo y resistencia de corredores como César Rodríguez, Rosa Villalobos y Jazmín García.

En las pruebas de campo, específicamente en impulso de bala, destacaron Daina Navarro, Tonathiu Briones y Daniel Velázquez, quienes lograron las mejores marcas en sus respectivas categorías, reafirmando el crecimiento integral del atletismo potosino tanto en pista como en campo.

Más allá de los resultados deportivos, el evento tuvo un fuerte componente emotivo y social, con un reconocimiento especial al profesor Julián Antonio Herrera Alatorre, recordado por su apoyo en las primeras ediciones del encuentro, así como por su labor al reunir y promover la participación de los adultos mayores, quienes nuevamente formaron parte activa de esta edición.

El comité organizador "Eso es Toño y Lupe", encabezado por la familia Loredo Duarte, agradeció el respaldo de las autoridades del INPOJUVE por facilitar las instalaciones, así como a jueces, entrenadores, atletas y acompañantes, subrayando que la continuidad del evento es posible gracias al compromiso colectivo con el deporte y la convivencia.

Con una destacada respuesta y un alto nivel organizativo, el Quinto Encuentro Atlético "Eso es Toño y Lupe" cerró con saldo positivo, consolidándose como un espacio de impulso al atletismo local y sentando las bases para una nueva edición en el próximo año.