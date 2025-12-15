logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Faitelson habla de su enfrentamiento con Mohamed

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 12:08 p.m.
A
Faitelson habla de su enfrentamiento con Mohamed

Los nombres de Antonio Mohamed y David Faitelson se han vuelto tendencia en redes sociales desde hace unas horas tras la Final del Apertura 2025 de la Liga MX.
Un juego lleno de emociones significó el bicampeonato de Toluca, que de forma dramática derrotó en penaltis a Tigres y sumó el título número 12 para el equipo del Estado de México.
Con el trofeo de ganador, Antonio Mohamed tuvo en la zona de vestidores un choque de opiniones con David Faitelson y Mauricio Ymay, comentarista de Televisa, quienes con sus opiniones provocaron la molestia del estratega argentino.
Las imágenes de ambas discusiones llegaron a las redes sociales, plataformas en las que ya hubo respuesta de Faitelson, quien en su cuenta de X se lanzó contra el comportamiento de Mohamed y aseguró que no tuvo educación.
"Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del fútbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y maleducado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros...", escribió.
La crítica de Faitelson continuó en otra publicación en la que añadió que recibió insultos y fue amenazado con ser agredido físicamente.
"Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral... Lo hizo con su decisión de "castigar" a Hugo González y lo vuelve a hacer cuando, con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy "una mierda" y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda... Gran entrenador, sí, y tan primitivo como un 'barra brava'".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Faitelson habla de su enfrentamiento con Mohamed
Faitelson habla de su enfrentamiento con Mohamed

Faitelson habla de su enfrentamiento con Mohamed

SLP

El Universal

Alexis Vega dedica título con Toluca a la afición de Chivas
Alexis Vega dedica título con Toluca a la afición de Chivas

Alexis Vega dedica título con Toluca a la afición de Chivas

SLP

El Universal

Mohamed explota contra Faitelson tras levantar el título
Mohamed explota contra Faitelson tras levantar el título

Mohamed explota contra Faitelson tras levantar el título

SLP

El Universal

Eliminan Chargers a Chiefs de playoffs
Eliminan Chargers a Chiefs de playoffs

Eliminan Chargers a Chiefs de playoffs

SLP

AP

En apretado partido, Los Ángeles sacan victoria sobre el alicaído Kansas