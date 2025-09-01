Fanático devuelve gorra de tenista tras incidente en Abierto de EE. UU.

NUEVA YORK (AP) — Un hombre que le arrebató la gorra que el tenista Kamil Majchrzak acababa de entregar a un joven fanático en el Abierto de Estados Unidos se disculpó en las redes sociales y dijo que la devolvió.

Piotr Szczerek publicó una disculpa en las redes sociales el lunes después de que el video del incidente se volviera viral durante el fin de semana. La transmisión mostró a Szczerek tomando la gorra de Majchrzak de un niño después del partido de individuales del jugador contra Karen Khachanov.

Szczerek, quien es de Polonia, escribió en Facebook que cometió un error al pensar que Majchrzak le estaba dando la gorra para sus hijos, quienes habían pedido un autógrafo anteriormente. En la publicación, dijo que se había disculpado personalmente.

Majchrzak dijo en las redes sociales que se puso en contacto con la familia del niño y se reunió con él para darle una nueva gorra y tomarse fotos con él. El jugador de 29 años, que también es de Polonia, se retiró de su partido el sábado debido a una lesión no revelada.

