FIFA no debería permitir que televisoras tengan equipos, opina exárbitro Edgardo Codesal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Recientemente, Fidel Kuri, expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, decidió destapar la cloaca con declaraciones sobre diversos temas del futbol mexicano.

El empresario mexicano fue entrevistado por David Faitelson en el canal de YouTube del periodista deportivo.

Sus palabras no fueron bien recibidas por Edgardo Codesal, con quien tuvo un conato de bronca hace más de siete años.

El exárbitro le solicitó a Faitelson su derecho de réplica para aclarar lo sucedido en el Estadio Luis "Pirata" Fuente.

"La FIFA no debería permitir que empresas de televisión tengan equipos porque se presta precisamente a eso (suspicacia)".

"Aquí no hay culpa tampoco del América o de la televisora o del padre de este joven que ahora es el propietario de esa institución, de la televisora y todo lo demás".