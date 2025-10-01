FIFA responde a Trump: solo nosotros decidimos las sedes del Mundial

El vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, dejó claro que la decisión sobre las sedes del próximo Mundial 2026corresponde exclusivamente al organismo rector del fútbol, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que podría retirar partidos a ciudades gobernadas por demócratas si las considera "inseguras".

"Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo", afirmó Montagliani durante una conferencia en Londres este miércoles.

El directivo enfatizó que el torneo es de la FIFA y que son ellos quienes tienen la jurisdicción sobre las 16 sedes mundialistas. "Estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera", sentenció.

Hace unos días, Trump lanzó amenazas directas contra ciudades como Seattle y San Francisco, a las que calificó de "inseguras" y gobernadas por "lunáticos de la izquierda radical".

"Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial, dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario", dijo el mandatario el pasado viernes desde el Despacho Oval.

Trump incluso extendió sus advertencias hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, advirtiendo que podría aplicar medidas similares si considera que las condiciones de seguridad no son las adecuadas.

Con este mensaje, la FIFA buscó enviar tranquilidad a las sedes y marcar distancia de la presión política, dejando claro que serán sus autoridades quienes definan la organización del torneo más importante del fútbol mundial.