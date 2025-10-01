Regresa la emblemática Off Road “La Espina 200”

Este próximo domingo 5 de octubre regresará la tradicional y emblemática carrera de Off Road “La Espina 200”, en el marco de los festejos en honor a San Francisco de Asís, Santo patrono del municipio de Villa de Pozos.

El punto de arranque será en la Avenida San Nicolás de Jassos, en Ciudad Satélite, con un recorrido que cruzará por las comunidades de Santa Rita, Tanque de Guerrero, Jaralito y La Represa. La competencia arrancará a las 11:00 horas.

La ruta, diseñada para verdaderos amantes del off road, tendrá una longitud de 30 kilómetros por vuelta, con un total de seis vueltas que pondrán a prueba la habilidad y resistencia de pilotos y vehículos en un terreno de lodo, tierra suelta, caminos empedrados y espectaculares saltos que prometen emociones tanto para participantes como para aficionados.

Entre los pilotos confirmados destacan Rodrigo López y Bruno Torres, quienes se mantienen en disputa por el liderato de su categoría, seguidos de cerca por Diego López. También estarán presentes corredores de gran nivel como Federico Velazco, Alex Escobar, Marco Morales, Pedro Pablo López, Memo Vázquez, Arturo Monternach y Pablo Vázquez.

La competencia contará además con la participación de exponentes de la llamada “vieja guardia” del off road potosino, entre ellos Jacobo Isaís y José Manuel “Güero” Gil, quienes aportan experiencia y tradición a esta exigente prueba.