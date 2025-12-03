FIFA y LEGO lanzan réplica del trofeo de la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- A 190 días de que empiece la Copa del Mundo 2026, la FIFA y la marca de juguetes LEGO, presentaron una réplica a construir del trofeo del torneo de naciones más importante del mundo.

Con una publicación en redes sociales y el mensaje "las leyendas se construyen", se presentó esta réplica que busca convertirse en un objeto de colección y entretenimiento para los aficionados del futbol y los amantes de la marca.

Las características de la réplica del trofeo son las siguientes. Tiene 36 centímetros de altura y un total de 2 mil 842 piezas a ensamblar.

Además, el trofeo tiene una particularidad que, en la parte superior, donde está el planeta Tierra, hay un compartimento donde adentro se encuentra un muñeco sosteniendo una versión miniatura del trofeo y el logo oficial de la Copa del Mundo sobre una cancha de futbol.

-¿CUÁNTO CUESTA LA COPA DEL MUNDO DE LEGO?

Según el sitio oficial de la juguetería danesa, el precio de la réplica de la Copa del Mundo es de 4 mil 799 pesos mexicanos.

Sin embargo, aclaran que estará disponible a partir del 1 de marzo del 2026, por lo que por ahora solamente se puede reservar su compra.