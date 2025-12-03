FIFA y LEGO lanzan réplica del trofeo de la Copa del Mundo 2026
La réplica del trofeo de la Copa del Mundo en LEGO es una oportunidad única para los aficionados al futbol y la marca
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- A 190 días de que empiece la Copa del Mundo 2026, la FIFA y la marca de juguetes LEGO, presentaron una réplica a construir del trofeo del torneo de naciones más importante del mundo.
Con una publicación en redes sociales y el mensaje "las leyendas se construyen", se presentó esta réplica que busca convertirse en un objeto de colección y entretenimiento para los aficionados del futbol y los amantes de la marca.
Las características de la réplica del trofeo son las siguientes. Tiene 36 centímetros de altura y un total de 2 mil 842 piezas a ensamblar.
Además, el trofeo tiene una particularidad que, en la parte superior, donde está el planeta Tierra, hay un compartimento donde adentro se encuentra un muñeco sosteniendo una versión miniatura del trofeo y el logo oficial de la Copa del Mundo sobre una cancha de futbol.
-¿CUÁNTO CUESTA LA COPA DEL MUNDO DE LEGO?
Según el sitio oficial de la juguetería danesa, el precio de la réplica de la Copa del Mundo es de 4 mil 799 pesos mexicanos.
Sin embargo, aclaran que estará disponible a partir del 1 de marzo del 2026, por lo que por ahora solamente se puede reservar su compra.
