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Atlético de SL anuncia fin de alianza con Canel's

Destacó su compromiso con el crecimiento y la innovación en el futbol mexicano

Por Pulso Online

Junio 16, 2026 01:14 p.m.
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Atlético de SL anuncia fin de alianza con Canels
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      El Club Atlético de San Luis informó que, a partir del próximo 1 de julio de 2026, concluirá la relación comercial que durante años ha unido a nuestra institución con Canel's.

      "Con la conclusión de esta alianza, Atlético de San Luis inicia una nueva etapa en la que continuará fortaleciendo vínculos con organizaciones y marcas que compartan nuestra visión de crecimiento e innovación manteniendo una firme convicción de seguir consolidándose como una de las plataformas deportivas más relevantes de la región y del futbol mexicano", señalaron.

      "En nombre de directivos, colaboradores, cuerpo técnico, jugadores y aficionados, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Canel's por la confianza depositada en Atlético de San Luis durante todos estos años y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", dice el comunicado. 

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