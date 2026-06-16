Atlético de SL anuncia fin de alianza con Canel's

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El Club Atlético de San Luis informó que, a partir del próximo 1 de julio de 2026, concluirá la relación comercial que durante años ha unido a nuestra institución con Canel's.

"Con la conclusión de esta alianza, Atlético de San Luis inicia una nueva etapa en la que continuará fortaleciendo vínculos con organizaciones y marcas que compartan nuestra visión de crecimiento e innovación manteniendo una firme convicción de seguir consolidándose como una de las plataformas deportivas más relevantes de la región y del futbol mexicano", señalaron.

"En nombre de directivos, colaboradores, cuerpo técnico, jugadores y aficionados, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Canel's por la confianza depositada en Atlético de San Luis durante todos estos años y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", dice el comunicado.