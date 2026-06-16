El Mundial empieza para Messi y Mbappé

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Este martes 16 de junio el Mundial 2026 vibrará con la presencia de Lionel Messi y Kyllian Mbappé quienes buscarán dar a sus respectivos seleccionados, Argentina y Francia, su primer triunfo en esta justa, y despejar las dudas que vienen arrastrando.

Primeramente entra en acción Mbappé cuando Francia enfrente a Senegal en el Grupo I en el estadio Nueva York a las 13:00 horas.

Posteriormente, a las 16:00 horas, Irak y Noruega se enfrentarán en el estadio Boston, también como parte del Grupo I.

Asimismo, Messi se presentará comandando a Argentina cuando debuten ante Argelia en partido del Grupo J que se jugará en el estadio Kansas City a las 19:00 horas.

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Finalmente, en partido nocturno, Austria y Jordania se medirán en el estadio de la Bahía de San Francisco a las 22:00 horas.

Mundial 2026 vive jornada de empates: España decepciona

La jornada mundialista de este lunes 15 de junio inició con el empate a cero goles entre España y Cabo Verde, donde la Furia Roja no pudo empezar con el pie derecho a pesar de su condición de favorito en el Gripo H.

Bélgica rescata empate

Bélgica tuvo que sortear un duro encuentro ante una selección de Egipto que mostró más de lo esperado, al final los europeos pudieron sacar un valioso empate en el Grupo G.

Uruguay y Arabia Saudita

Asimismo, la garra charrúa se topó con duro equipo de Arabia Saudita y al final rescató un empate que le supo a gloria para sumar un punto en el Grupo H.

Irán y Nueva Zelanda también igualan

En un emociónate empate que no decepcionó a la afición, Irán y Nueva Zelanda igualaron a dos goles. El encuentro fue dirigido por el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien sumo su tercera participación en mundiales, así como su octavo partido dirigido en estas justas.