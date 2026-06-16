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El Mundial empieza para Messi y Mbappé

Francia y Argentina debutan este martes con la obligación de ganar y despejar dudas en la fase de grupos

Por El Universal

Junio 16, 2026 08:13 a.m.
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El Mundial empieza para Messi y Mbappé
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      Este martes 16 de junio el Mundial 2026 vibrará con la presencia de Lionel Messi y Kyllian Mbappé quienes buscarán dar a sus respectivos seleccionados, Argentina y Francia, su primer triunfo en esta justa, y despejar las dudas que vienen arrastrando.

      Primeramente entra en acción Mbappé cuando Francia enfrente a Senegal en el Grupo I en el estadio Nueva York a las 13:00 horas.

      Posteriormente, a las 16:00 horas, Irak y Noruega se enfrentarán en el estadio Boston, también como parte del Grupo I.

      Asimismo, Messi se presentará comandando a Argentina cuando debuten ante Argelia en partido del Grupo J que se jugará en el estadio Kansas City a las 19:00 horas.

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      Finalmente, en partido nocturno, Austria y Jordania se medirán en el estadio de la Bahía de San Francisco a las 22:00 horas.

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      Bélgica rescata empate

      Bélgica tuvo que sortear un duro encuentro ante una selección de Egipto que mostró más de lo esperado, al final los europeos pudieron sacar un valioso empate en el Grupo G.

      Uruguay y Arabia Saudita

      Asimismo, la garra charrúa se topó con duro equipo de Arabia Saudita y al final rescató un empate que le supo a gloria para sumar un punto en el Grupo H.

      Irán y Nueva Zelanda también igualan

      En un emociónate empate que no decepcionó a la afición, Irán y Nueva Zelanda igualaron a dos goles. El encuentro fue dirigido por el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien sumo su tercera participación en mundiales, así como su octavo partido dirigido en estas justas.

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