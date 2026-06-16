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Continúan dudas sobre Neymar en Brasil

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Continúan dudas sobre Neymar en Brasil
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      Las dudas sobre el debut de la estrella Neymar en el Mundial continuaron el lunes después de que el delantero de Brasil se sometió a nuevas pruebas por la lesión que sufre en la pierna derecha.

      Había esperanza de que Neymar pudiera volver a entrenarse el lunes, pero el jugador del Santos no se unió a sus compañeros y, en cambio, fue a una clínica para realizarse las pruebas en el gemelo derecho. La Confederación Brasileña de Fútbol no dio a conocer de inmediato los resultados de los exámenes.

      Neymar, de 34 años y en su cuarto Mundial, está fuera de las canchas desde el 17 de mayo, cuando se lesionó con el club brasileño.

      Brasil juega contra Haití el viernes en Filadelfia. Neymar aún no ha participado en ninguna sesión completa de entrenamiento desde que los cinco veces campeones del mundo comenzaron su preparación para el Mundial en Morristown, Nueva Jersey.

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      Medios brasileños informaron que el cuerpo médico de la Canarinha esperaba tenerlo de vuelta en plena forma para las fases de eliminación directa.

      El posible regreso de Neymar cobró más relevancia después del decepcionante empate 1-1 de Brasil ante Marruecos el sábado, en el debut de ambos equipos en el Mundial.

      Aun así, Neymar aportó algo de brillo de estrella al partido en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Se le vio al costado del campo antes del inicio saludando a celebridades como el rapero Travis Scott y Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl.

      Las dificultades de Brasil en ataque contra Marruecos provocaron de inmediato pedidos para que un creador de juego más experimentado como Neymar estuviera en el campo.

      En Brasil hubo un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en 2014.

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