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Vuelve Hamilton a lo más alto

El siete veces campeón del mundo regresó al podio tras una dura reconstrucción mental

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Vuelve Hamilton a lo más alto
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      Una mente "reconstruida", la familia y los amigos, y una pieza innovadora llamada la Macarena. Estos son solo algunos de los pilares del resurgimiento de Lewis Hamilton al frente del pelotón de la Fórmula 1.

      Su primera victoria con Ferrari el domingo, lo dejó segundo en la clasificación y recortó la ventaja general de Kimi Antonelli, el piloto que reemplazó a Hamilton cuando se marchó de Mercedes. Esta fue el primer triunfo del siete veces campeón del mundo desde 2024.

      Volver a estar al frente ha sido un proceso largo y doloroso, y Hamilton arrojó algo de luz sobre su recorrido tras la victoria en España.

      El bienestar mental tiene prioridad

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      Hamilton comentó que se había entrenado más duro que nunca antes de esta temporada para mantenerse a la altura de rivales más jóvenes como Antonelli, de 19 años, después de que una lesión lo persiguiera durante 2025 y empezara a dudar de sus capacidades.

      Eso dio resultado, ya que Hamilton se convirtió, con 41 años y 5 meses, en el ganador de F1 de mayor edad desde 1970, pero no se trató solo de la condición física. El bienestar mental ha sido clave en su recuperación.

      "He reconstruido mi mente hasta este punto, para volver a ponerme donde estaba", afirmó el domingo, y añadió que se había centrado en un mensaje de "nunca cuestionarte, nunca dudar de ti mismo".

      Eso implicó una desintoxicación de redes sociales y valioso tiempo en el mundo real con la familia y los amigos.

      "Solo soy humano. Así que, ya sabes, hay momentos en los que veo esas cosas (en redes sociales) y, sin duda, hay momentos en los que permití que me afectaran y penetraran profundamente", expresó.

      "Pasé por una secuencia de desconectarme de esa matriz. Pasé mucho tiempo con la familia, mucho tiempo con amigos, gente real que me conoce, que nunca ha dudado de mí, que se ha mantenido conmigo y a mi lado toda mi vida".

      En el circuito, Hamilton ha contado con el apoyo de Kim Kardashian, mientras que él y su nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi, han estado intercambiando cálidas palabras de apoyo por la radio tras los intercambios a menudo incómodos con Riccardo Adami el año pasado.

      La nueva innovación de Ferrari

      Fichar a Hamilton también fue, en cierto modo, un riesgo para Ferrari, dado que cuando se anunció el movimiento, la escudería no había ganado en dos años.

      Con muchos segundos puestos pero sin un título de constructores desde 2008, bajo el liderazgo del jefe de equipo Fred Vasseur, Ferrari parece más dispuesto a asumir riesgos en un intento por despegarse del resto del pelotón, en lugar de limitarse a estar entre los punteros.

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