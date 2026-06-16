RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Álvaro Robledo Gutiérrez recibió el sacramento de la comunión, en una cálida ceremonia religiosa.

Con él, estuvieron sus papás: Francisco Robledo y Diana Gutiérrez.

Al igual, sus tíos, primos y amigos.

Invitó de padrinos a: Jorge Gutiérrez y Pilar Márquez.

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El presbítero Alejandro Salas le expresó un mensaje de amor al Niño Dios, en la ceremonia, que se efectuó en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Enseguida, le impartió el sacramento, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al final, Álvaro recibió prolongados aplausos de sus seres queridos, quienes le desearon bienestar en su vida.