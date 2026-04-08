Fiscales buscan registros de medicamentos de Tiger Woods en Florida

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Los fiscales buscan los registros de medicamentos recetados a Tiger Woods en una farmacia, una semana después de que su vehículo chocó en Florida y el golfista estelar fue arrestado como sospechoso de conducir bajo los efectos de sustancias enervantes.

Fiscales solicitan registros médicos de Tiger Woods en Florida

El martes, los fiscales en Florida manifestaron que planeaban emitir una citación para solicitar copias de todos los registros de medicamentos recetados al legendario golfista que consten en Lewis Pharmacy, en Palm Beach, Florida, desde el inicio del año hasta el final del mes pasado.

Los fiscales del condado de Martin, Florida, quieren conocer las horas en que se surtieron las recetas, la cantidad de pastillas, las dosis y cualquier instrucción que acompañara a los fármacos, como advertencias sobre conducir mientras se toman, según documentos del expediente judicial en línea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cualquier objeción a la citación debe presentarse ante la Oficina del Fiscal Estatal dentro de 10 días. Ni Lewis Pharmacy ni el abogado de Woods, Doug Duncan, respondieron de inmediato a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Detalles del accidente y consecuencias legales para Tiger Woods

La semana pasada, Woods se declaró inocente de conducir intoxicado en Florida, horas después de que un informe policial indicó que los agentes encontraron dos analgésicos en su bolsillo y que el deportista mostró señales de deterioro después de que su camioneta rozó un remolque y volcó de costado.

Woods circulaba a alta velocidad por una carretera en una zona residencial junto a la playa en Jupiter Island, donde el límite es de 30 millas (casi 50 kilómetros) por hora, cuando ocurrió el accidente, informaron las autoridades.

La camioneta registró daños por 5.000 dólares, según un informe del percance. Woods aceptó una prueba de alcoholemia que dio negativo, pero declinó un análisis de orina, señalaron las autoridades.

Woods dijo la semana pasada que se apartará del golf y otras actividades para buscar tratamiento.

Es la segunda vez que Woods se toma una pausa tras un accidente automovilístico. En 2009, después de que su camioneta se estrelló contra un hidrante y un árbol fuera de su casa cerca de Orlando, el astro del golf se tomó una licencia para trabajar en "ser una mejor persona".

La ausencia duró cuatro meses y Woods regresó en el Masters.

También sufrió un accidente automovilístico en 2021 en Los Ángeles, el cual le dañó tanto la pierna derecha que, según dijo, los médicos consideraron la posibilidad de amputarla.