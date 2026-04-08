Barcelona recibe al Atlético en Champions League
Partido de ida de cuartos de final hoy a las 13:00, transmitido por FOX y FOX One
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Esta tarde el Barcelona, líder en la Liga de España, recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.
Fecha: Miércoles 8 de abril
Horario: 13:00
Transmisión: FOX y FOX One.
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