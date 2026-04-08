Barcelona recibe al Atlético en Champions League

Esta tarde el Barcelona, líder en la Liga de España, recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Fecha: Miércoles 8 de abril

Horario: 13:00

Transmisión: FOX y FOX One.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí