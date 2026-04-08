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Barcelona recibe al Atlético en Champions League

Partido de ida de cuartos de final hoy a las 13:00, transmitido por FOX y FOX One

Por El Universal

Abril 08, 2026 09:38 a.m.
A
Barcelona recibe al Atlético en Champions League

Esta tarde el Barcelona, líder en la Liga de España, recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Fecha: Miércoles 8 de abril

Horario: 13:00

Transmisión: FOX y FOX One.

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