Francia y el dilema de boicotear el Mundial por Groenlandia

El posible boicot de Francia al Mundial de fútbol en Estados Unidos por las tensiones relacionadas con Groenlandia y Donald Trump genera debate sobre las relaciones internacionales.

Por El Universal

Enero 21, 2026 01:51 p.m.
A
Francia y el dilema de boicotear el Mundial por Groenlandia

PARÍS (AP) — La ministra de deportes de Francia aseguró que su país no está pensando actualmente en boicotear la Copa Mundial de fútbol en Estados Unidos en medio de crecientes tensiones relacionadas con el empeño de Donald Trump de controlar Groenlandia.

"En el momento en que estamos hablando, no hay deseo por parte del ministerio de boicotear esta competencia importante y muy esperada", afirmó la ministra de deportes Marina Ferrari a los periodistas el martes por la noche. "Dicho esto, no estoy prejuzgando lo que podría suceder".

Ferrari añadió que quiere mantener el deporte separado de la política.

"La Copa Mundial de 2026 es un momento extremadamente importante para todos los amantes del deporte", expresó.

Con un torneo que arrancará en junio en Estados Unidos, Canadá y México, las ambiciones del presidente estadounidense de arrebatar el control de Groenlandia al aliado de la OTAN, Dinamarca, tienen el potencial de desgarrar las relaciones con los aliados europeos.

En Francia, el legislador izquierdista Eric Coquerel dijo que debería considerarse la posibilidad de un boicot por parte de Francia, dos veces campeona del mundo.

"En serio, ¿podemos realmente imaginar ir a jugar la Copa Mundial de fútbol en un país que ataca a sus 'vecinos', amenaza con invadir Groenlandia, socava el derecho internacional, quiere torpedear la ONU?", preguntó en un mensaje publicado en las redes sociales.

"La pregunta surge seriamente, especialmente porque todavía es posible reenfocar el evento en México y Canadá", escribió.

Francia perdió ante Argentina en la final del Mundial 2022.

No hay boicot por parte de Escocia tras 28 años de espera

En el Reino Unido, el líder del Partido Nacional Escocés en Westminster, Stephen Flynn, dijo que boicotear el Mundial no era la opción correcta para Escocia, que participará en la cita por primera vez desde 1998.

"Sin ser frívolo, hemos boicoteado la Copa Mundial proactivamente desde 1998 y no estoy completamente seguro de que sea un camino que queramos seguir nuevamente", manifestó Flynn.

"En cambio, creo que necesitamos un diálogo internacional serio y comprometido con nuestros aliados en el continente europeo", añadió.

Varios parlamentarios británicos pidieron el martes que las naciones boicotearan el Mundial. Inglaterra y Escocia se han clasificado, mientras que Gales e Irlanda del Norte disputarán los playoffs.

