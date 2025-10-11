"Fraude millonario", detrás de acusaciones contra Bravo

Daniela Bravo, hermana del ex jugador mexicano de las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo, dijo este sábado que el señalamiento por presunto abuso sexual infantil es una estrategia para ocultar el fraude en su contra por seis millones de pesos (unos 322.671 dólares) cometido por el tío de la supuesta víctima.

"Tengo razones y pruebas para fundamentar esto, Omar previamente apoyó a su familia y de alguna manera fue defraudado, le prestó a su hermano (de su pareja) alrededor de 6 millones de pesos justo meses atrás de esta situación, los cuales no le fueron devueltos", reveló en conferencia de prensa.

Bravo fue vinculado a proceso la noche del viernes luego de ser acusado de presunto abuso sexual infantil agravado contra su hijastra en Guadalajara (oeste de México) durante al menos seis años.

Tras la negativa de devolverle el dinero, el ex seleccionador nacional interpuso una demanda mercantil contra su cuñado, hermano de su pareja sentimental, de la que estaba a punto de separarse, señaló Daniela Bravo.

"Él ya estaba a punto de separarse de esta persona y todo detonó casualmente este mes que ya se iba a ir de su casa y que ella estaba enterada de que la iba a dejar, él incluso con esta situación nos llegó a comentar que le iba a comprar una casa y no la iba a dejar desamparada", declaró.

La hermana de Bravo acudió a la audiencia del viernes que se prolongó por cerca de 12 horas y desestimó el video y las capturas de pantalla presentadas como pruebas por la parte acusatoria que sólo presentó un testimonio.

"Nada más fueron pantallazos, nada más fueron conversaciones cortadas, insinuaciones y en el video igual, entonces no hay una evidencia clara que diga que fue un tocamiento ni en el video, incluso, por el cual se le acusa supuestamente. No hay certeza de que hubo un tocamiento o algo más", dijo.

El equipo de abogados de Bravo se centró en refutar que los tocamientos sexuales hayan comenzado el 10 de mayo de 2019 pues en esa fecha el ex jugador, su hijo y su hermana Daniela viajaron a Los Mochis, su ciudad natal, para pasar el día de las madres con su mamá, enferma de cáncer.

La hermana aseguró tener testigos, documentos de reservación, pases de abordar y fotografías que prueban que los tres estuvieron en esa ciudad durante tres días y que fueron avalados por un perito, lo que echaría por la borda la acusación de la menor.

"Le mintieron al ministerio público porque su declaración no está bien fundamentada, no hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Él estuvo en la ciudad de Los Mochis estuvo conmigo, con mi familia, hay testigos", señaló.

El acusado permanecerá al menos seis meses en prisión preventiva en el reclusorio metropolitano de Puente Grande a la espera de que transcurra el juicio.

Bravo fue campeón con México en la Copa Oro en 2003 y 2009 y es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas de Guadalajara, el máximo anotador del equipo con 160 goles.