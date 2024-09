Emotivo funeral de Sven-Göran Eriksson en Torsby

TORSBY, Suecia (AP) — David Beckham y el exseleccionador inglés Roy Hodgson estuvieron entre los asistentes al funeral de Sven-Göran Eriksson el viernes en Torsby, la ciudad natal del exténico sueco.

El ataúd de madera de Eriksson fue cubierto por flores blancas y rodeado por seis velas altas acompañadas de otros arreglos florales al inicio de la ceremonia en la iglesia Fryksande

"Es un día de duelo, pero también un día de agradecimiento", dijo la sacerdotisa Ingela Älvskog a las 600 personas en asistencia.

Beckham, quien llegó en un jet privado el jueves, saludó al padre de Sven de 95 años y otros integrantes de la familia con abrazos.

Eriksson se convirtió en el primer entrenador de la selección inglesa no nacido en Inglaterra y lideró al equipo entre 2001 y 2006 cuando Beckham se convirtió en capitán.

Eriksson, quien también ganó trofeos de clubes en Italia, Portugal y Suecia, falleció el 26 de agosto a los 76 años, ocho meses después de que dio a conocer que tenía cáncer de páncreas y que le quedaba un año de vida.

Cerca de 200 lugares de la iglesia neogótica construida en 1898 fueron reservados para la familia, amigos y exjugadores, según confirmó su agente. Los restantes fueron abiertos al público, de acuerdo con los deseos del propio Eriksson. Además, colocaron una pantalla afuera para los cientos de personas que se reunieron a observar el funeral, que también se transmitieron por internet algunos medios suecos.

La ceremonia inició con lúgubre música de piano y órgano, pero posteriormente se animó un poco más con la cantante sueca Charlotta Birgersson entonando "Candle in the Wind" de Elton Johnson, así como "My Way" a dueto con Johan Birgersson, quienes posteriormente entonaron "Volare" cuando la familia se reunió junto al ataúd para colocar flores.

Tras el funeral, el féretro fue cargado fuera de la iglesia por ocho hombres hacia el coche fúnebre. Posteriormente los asistentes caminaron en procesión y acompañaron el ataúd hasta un museo en donde algunas personas dieron mensajes en un escenario al exterior.

Hodgson, quien dirigió a Inglaterra y al Liverpool tras comenzar su carrera de entrenador en los setenta en Suecia —en donde enfrentó a Eriksson en varias ocasiones— dijo que el funeral fue "un digno tributo a Sven-Göran".

"Realmente nos recordó a todos cómo vivió su vida", indicó Hodgson. "Fue típico de cómo vivió su vida, con dignidad, coraje y la habilidad de hacer realidad los dueños de niño".