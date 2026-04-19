Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Las

no tuvieron ninguna dificultad para golear (5-0) al

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en el estadio Akron.Eltuvo una actuación más que destacada y se quedó con la, frente a la afición rojiblanca.El equipo dele dio vuelta a la página, rápidamente, y se olvidó de la humillación que sufrieron en la, cuando cayeron (4-1) con los Tigres.Larecuperó la memoria y ofreció todo un espectáculo en la ofensiva, para quedarse con losDe esta manera, lasse afianzaron en lade ladel Clausura 2026, por lo que están cada vez más cerca de quedarse con el superliderato.Aunque, todavía quedande la, que tendrán que cerrarla de la mejor forma porque es uno de losque tienen al interior del vestuario."Tenemos el desafío de ganar los siguientes partidos para terminar con el. Necesitamos cerrar el campeonato regular haciendo un gran partido acá en casa que nos dé fuerza y confianza para los Play-Offs", declaróen conferencia de prensa.Para el, el triunfo sobre elfue más que merecido y necesario, sobre todo por lo que vivieron en la"Necesitábamos realizar un partido como el que jugamos, veníamos de unay necesitábamos esta, que estábamos convencidos de poder hacerla, pero los partidos hay que jugarlos. Fue una muy buena, hacer cinco goles no es tan fácil, el equipo estuvo muy bien", reconoció.A pesar de que quedó satisfecho con "el, lay la" que tuvieron susno quiere conformismo y sentenció que todavía no han alcanzado su techo futbolístico."Seguimos en, siempre hay cosas paray no hay un límite; quiero que mis jugadores no se pongan ningún límite, yo tampoco me lo pongo. Estamos haciendo un gran campeonato, pero podemos tener mayoren los partidos", manifestó.Elaceptó que está "muy contento" por elque vive su, pero que sus aspiraciones son altas, de cara a la"No me conformo, tenemos que seguir por más, siempre se puede un poco más; hay que tenerde siempre ir en búsqueda de algo más, estamos en camino, pero falta mucho", puntualizó.