Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

San Luis Potosí.– Atlético San Luis volvió a decepcionar en el Alfonso Lastras. Perdió 1-2 ante Cruz Azul en un partido gris, marcado por el bajo nivel del equipo local, un visitante que hizo lo mínimo para llevarse el triunfo y un arbitraje que dejó más dudas que certezas.

El cuadro potosino nunca encontró ritmo. Entre errores defensivos y falta de ideas en ataque, facilitó que Cruz Azulse adelantara. La expulsión temprana condicionó aún más a los de casa, que se quedaron sin capacidad real de reacción.

La visita tampoco fue amplia dominadora, pero supo esperar su momento. Lo encontró en un penal polémico que rompió el empate y dejó al San Luis contra las cuerdas. Desde ahí, los cementeros se dedicaron a manejar el partidohasta el silbatazo final.

El arbitraje, con decisiones cuestionadas y jugadas clave a favor de la visita, encendió el enojo en la grada. La aficiónterminó igual de molesta por la actuación del silbante que por la pobre propuesta de su equipo.

Con este resultado, Atlético San Luis prolonga su mala racha, mientras que Cruz Azul se lleva tres puntos que, más allá del mérito deportivo, quedan manchados por la controversia arbitral.

