logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Mal partido del San Luis, arbitraje cuestionado y un Cruz Azul que ganó con lo justo.

Por Redacción PULSO

Agosto 12, 2025 10:07 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

Guillermo Abascal

imagen carrusel

Andrés Sánchez en acción

imagen carrusel

Larcamón y Abascal

imagen carrusel

Celebra el Azul

imagen carrusel

Miguel García frente a Charly Rodríguez

imagen carrusel

Macías frente Roman Tórres

imagen carrusel

Joaõ Pedro disputa el balón

imagen carrusel

Festeja Carlos Rodolfo Rotondi

imagen carrusel

Nicolas Larcamón

imagen carrusel

Polémica actuación de Vicente Reynoso

imagen carrusel

Mateo Klimowicz desplazado por Chiquete Orozco

San Luis Potosí.– Atlético San Luis volvió a decepcionar en el Alfonso Lastras. Perdió 1-2 ante Cruz Azul en un partido gris, marcado por el bajo nivel del equipo local, un visitante que hizo lo mínimo para llevarse el triunfo y un arbitraje que dejó más dudas que certezas.

El cuadro potosino nunca encontró ritmo. Entre errores defensivos y falta de ideas en ataque, facilitó que Cruz Azulse adelantara. La expulsión temprana condicionó aún más a los de casa, que se quedaron sin capacidad real de reacción.

La visita tampoco fue amplia dominadora, pero supo esperar su momento. Lo encontró en un penal polémico que rompió el empate y dejó al San Luis contra las cuerdas. Desde ahí, los cementeros se dedicaron a manejar el partidohasta el silbatazo final.

El arbitraje, con decisiones cuestionadas y jugadas clave a favor de la visita, encendió el enojo en la grada. La aficiónterminó igual de molesta por la actuación del silbante que por la pobre propuesta de su equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, Atlético San Luis prolonga su mala racha, mientras que Cruz Azul se lleva tres puntos que, más allá del mérito deportivo, quedan manchados por la controversia arbitral.

Te puede interesar: La NFL teme por tiroteo – medidas de seguridad reforzadas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul
Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

SLP

Redacción

Mal partido del San Luis, arbitraje cuestionado y un Cruz Azul que ganó con lo justo.

Toluca se lleva los 3 puntos en la frontera
Toluca se lleva los 3 puntos en la frontera

Toluca se lleva los 3 puntos en la frontera

SLP

Agencias

La Liga española se acerca a E.U.
La Liga española se acerca a E.U.

La Liga española se acerca a E.U.

SLP

AP

Canel´s-Java finaliza con el Top-10 de Gil
Canel´s-Java finaliza con el Top-10 de Gil

Canel´s-Java finaliza con el Top-10 de Gil

SLP

Romario Ventura