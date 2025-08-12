Canel’s-Java finaliza con el Top-10 de Gil

La 75 edición de la Vuelta a Colombia resultó un desafío mayor para la escuadra Canel’s-Java, que desde la primera etapa sufrió la baja de varios ciclistas por severas infecciones estomacales. Pese a ello, el equipo mexicano supo sobreponerse a las adversidades y cerrar el tour con un resultado destacado: la décima posición de Ángel Gil en la etapa final.

La décima y última etapa, disputada sobre 137 kilómetros entre Sopó y Bogotá, presentó una altimetría exigente, con alturas que oscilaron entre los 2,577 y 3,012 metros sobre el nivel del mar, concluyendo en la capital colombiana a 2,611 metros. Desde el arranque, los sobrevivientes del conjunto Canel’s-Java trabajaron en bloque para respaldar a su corredor mejor posicionado, Ángel Gil, quien se mantuvo en el grupo principal hasta los metros finales.

En el embalaje de cierre, Gil intentó seguir el ritmo de los fugados, quedando rezagado por segundos y firmando el décimo puesto con un tiempo de 3:12:34, a 46 segundos del ganador. Sus compañeros Heiner Parra y Cormac McGeough finalizaron en las posiciones 49 y 61 respectivamente, mientras que McGeough se ubicó como el 12º mejor extranjero de la etapa. Ignacio Prado no terminó la jornada, sumando el cuarto abandono del equipo.

En la clasificación general individual, Gil ocupó el puesto 12 a 18:21 minutos del campeón, seguido por Parra en el 24º lugar y McGeough en el 36º. En la general por equipos, Canel’s-Java finalizó noveno, a 1:25:24 del primer lugar, con McGeough como el 17º mejor extranjero de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí