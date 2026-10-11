Gallos vencen al Atlante

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México.- Los Gallos conquistaron su sexta victoria del torneo, al vencer 2-0 al Atlante en un duelo donde los capitalinos no mostraron la versión de hace un par de días, cuando golearon al Monterrey.

En una acción que podría haber terminado en gol para los Potros, los recompensados fueron los Gallos. Al minuto 22, Luis Puente se fabricó un gran espacio en una jugada personal dentro del área queretana y, al sacar su disparo, se encontró con las manos de Allison.

El ataque de los locales fue inmediato y una mala decisión de Walter Portales le dio un penalti a Querétaro. Una patada del carrilero atlantista sobre Mateo Coronel desembocó en la pena máxima. Homenchenko tomó el esférico y ejecutó de gran manera para marcar el primero de la noche.

Fueron un par de intentos los que tuvo el equipo de Miguel Herrera para emparejar el juego antes del medio tiempo. La falta de contundencia volvió a pasar factura.

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En los últimos suspiros de la primera parte, Sarrafiore inquietó a Allison con un potente disparo. El mediocampista argentino amagó con la izquierda e impactó con la derecha. El portero de los Gallos mandó el balón al saque de esquina.

Una estupenda jugada colectiva terminó en el segundo tanto para los queretanos. Iker Benito desbordó por derecha, tiró una "bicicleta" y, cuando el balón parecía quedarle largo, lo punteó para encontrar en el segundo poste a Denilson, quien solamente lo empujó.

Las pocas posibilidades que tuvieron en la primera parte no las pudieron replicar en los segundos 45 minutos, por lo que el Atlante no encontraba por dónde hacer daño.