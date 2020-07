Gana Alex de Alba en la Súper Copa virtual

Una de las mejores carreras que se vivieron hasta el momento en la Súper Copa Red Cola eSports Pro, fue la que se desarrolló en el Circuito de Las Américas, donde los triunfadores fueron el potosino Alex de Alba y Gerardo Rodríguez de Canel`s-Tequila Quadra en la primera y José Ceballos con Alan Ampudia de Caliente-Four Loko en la segunda.

Muchos golpes que ocasionaron situaciones que tuvieron que ver en el resultado final de cada carrera, por lo que los mismos de acuerdo a lo que hizo saber la organización son extraoficiales.

"Esta victoria nos pone más cerca del campeonato y vamos a WatkinsGlen International a amarrar el máximo galardón", dijo el potosino De Alba.

Por su parte, Gerardo "Chispita" Rodríguez, aparte de agradecer a sus patrocinadores Canel`s-Tequila Quadra, dijo que Alex le entregó el auto muy bien ubicado y solamente se limitó a controlar a sus rivales.

En la segunda la victoria de José Ceballos con Alan Ampudia de Caliente-Four Loko fue más holgada y comentaron que ese fue el resultado de la planeación que realizaron.

El dueto Michel y Paul Jourdain de Axalta-Freightliner, se llevó de la pista texana un cuarto y un quinto lugar y al final de la carrera Michel dedicó la misma a Aarón Granados integrante del staff de Súper Copa y en algunas ocasiones de Nascar México, que perdió la vida el pasado lunes.

"Antes que nada quiero pedirle disculpas a mi hermano Paul, porque lo virtual no se me da, aunque los resultados de hoy no fueron nada malos y el objetivo es participar en la carrera final. Se acerca el reinició de la Súper Copa y creo que todos los que participamos en el serial, ya queremos estar en la pista", expresó.

Paul comentó que aunque se reinicia Súper Copa real, podría haber alguna sorpresa en lo que se refiere a lo virtual.

La siguiente fecha de Súper Copa Red Cola eSports Pro será el martes 14 de agosto en WatkinsGlen International a las 21:00 horas y será transmitida por la redes sociales del campeonato.