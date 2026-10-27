logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gana Lindor premio Roberto Clemente

El campo corto de los Mets es el quinto jugador de ascendencia puertorriqueña en lograrlo

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Gana Lindor premio Roberto Clemente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ST. PETERSBURG, Florida.- Francisco Lindor se sintió tan honrado de recibir el Premio Roberto Clemente que se presentó al tercer juego de la Serie Mundial con un esmoquin Ferragamo para aceptar el prestigioso galardón.

      "Hemos estado haciendo trabajo sin tratar de ser reconocidos, y aquí estamos", dijo el campocorto de los Mets de Nueva York la noche del lunes.

      El cinco veces All-Star se convirtió en el quinto galardonado de ascendencia puertorriqueña en recibir el premio, después de Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

      "Los miraba, y trataba de seguir sus pasos", dijo Lindor sentado junto a su esposa, Katia. "Ahora, solo estar aquí, es un honor completo tener un momento de círculo completo como este".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lindor y su esposa, Katia, han trabajado con Children´s Miracle Network Hospitals; la Fundación SEEN, un grupo de defensa de las personas con discapacidad; Special Olympics Florida; y Boys & Girls Clubs of America.

      Donó a las labores de ayuda en Puerto Rico tras el paso de los destructores huracanes María y Fiona, restauró instalaciones deportivas en su ciudad natal de Caguas y aportó más de 1 millón de dólares para construir el Lindor Hall en la Montverde Academy, una escuela de la que se graduó en Monteverde, Florida.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        LeBron está en Filadelfia y eso es bueno. La ilusión de título de los 76ers depende de Embiid
        LeBron está en Filadelfia y eso es bueno. La ilusión de título de los 76ers depende de Embiid

        LeBron está en Filadelfia y eso es bueno. La ilusión de título de los 76ers depende de Embiid

        SLP

        AP

        Sin Embiid, 76ers fueron superados en rebotes y cayeron ante Detroit Pistons en su primera derrota.

        PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0
        PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0

        PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0

        SLP

        AP

        Con este resultado, PSG se coloca un punto arriba de Rennes y Lyon permanece en el quinto lugar.

        Regreso de Checo Pérez aumenta derrama económica en F1 CDMX
        Regreso de Checo Pérez aumenta derrama económica en F1 CDMX

        Regreso de Checo Pérez aumenta derrama económica en F1 CDMX

        SLP

        El Universal

        El piloto mexicano Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 en 2026, generando un aumento del 6% en ingresos por la carrera en CDMX.

        Rafa Nadal confirmó su participación en el MGM Slam en Las Vegas
        Rafa Nadal confirmó su participación en el MGM Slam en Las Vegas

        Rafa Nadal confirmó su participación en el MGM Slam en Las Vegas

        SLP

        EFE

        El torneo MGM Slam ofrece partidos rápidos y reunió un millón de dólares en premios en su última edición.