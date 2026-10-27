Gana Lindor premio Roberto Clemente
El campo corto de los Mets es el quinto jugador de ascendencia puertorriqueña en lograrlo
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ST. PETERSBURG, Florida.- Francisco Lindor se sintió tan honrado de recibir el Premio Roberto Clemente que se presentó al tercer juego de la Serie Mundial con un esmoquin Ferragamo para aceptar el prestigioso galardón.
"Hemos estado haciendo trabajo sin tratar de ser reconocidos, y aquí estamos", dijo el campocorto de los Mets de Nueva York la noche del lunes.
El cinco veces All-Star se convirtió en el quinto galardonado de ascendencia puertorriqueña en recibir el premio, después de Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).
"Los miraba, y trataba de seguir sus pasos", dijo Lindor sentado junto a su esposa, Katia. "Ahora, solo estar aquí, es un honor completo tener un momento de círculo completo como este".
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Lindor y su esposa, Katia, han trabajado con Children´s Miracle Network Hospitals; la Fundación SEEN, un grupo de defensa de las personas con discapacidad; Special Olympics Florida; y Boys & Girls Clubs of America.
Donó a las labores de ayuda en Puerto Rico tras el paso de los destructores huracanes María y Fiona, restauró instalaciones deportivas en su ciudad natal de Caguas y aportó más de 1 millón de dólares para construir el Lindor Hall en la Montverde Academy, una escuela de la que se graduó en Monteverde, Florida.
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