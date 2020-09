Gana Peters 8va. etapa del Tour de Francia

LOUDENVIELLE.- En un día de sentimientos encontrados para los anfitriones, Nans Peters ganó el sábado la octava etapa del Tour de Francia luego de un largo escape en los Pirineos, mientras que su compatriota francés Thibaut Pinot vio desvanecerse sus esperanzas de ganar la carrera.

Peters fue parte de un grupo de 13 ciclistas que se despegaron del pelotón en las fases iniciales del duro tramo de 141 kilómetros (87,5 millas) hasta el pueblo de Loudenville.

Peters e Ilnur Zakarin se alejaron de sus compañeros de escape en la subida de Port de Bales. Peters entonces dejó atrás a su rival ruso en el descenso y no perdió la punta.

"Es algo loco para mi primer Tour", dijo Peters, que compite por el equipo francés AG2R-La Mondiale. "Me di cuenta de que él estaba realmente mal en la bajada, usé mis puntos fuertes".

El líder Aam Yates y otros contendientes del Tour, incluyendo el campeón defensor Egan Bernal, de Colombia; y el favorito Primo Roglic, entraron varios minutos detrás.

Yates se vio bajo ataques en la subida final, el Col de Peyresourde, pero retuvo el liderazgo general luego que Roglic no pareció interesado en llevarse la codiciada camiseta amarilla tan temprano en la carrera. Roglic respondió a cada aunque en los últimos 14 kilómetros y dio la impresión de que pudiera haberse lanzado solo.

En la tabla, Yates tiene una ventaja de tres segundos sobre Roglic, con el francés Guillaume Martin completando el podio seis segundos más atrás.

Con tres duros ascensos, la etapa destruyó a Pinot, que falló en el Port de Bales.

Pedaleando junto con otros contendientes, Pinot, que la semana pasada se estrelló en la primera etapa, quedó rezagado en el segundo ascenso del día. Pinot no pudo reaccionar y sus esperanzas en el Tour se desvanecieron — un año después de tener que retirarse por una lesión. Llegó a la meta más de 25 minutos después de Peters.

"No podía pedalear, así son las cosas", dijo Pinot, que finalizó tercero en el Tour del 2014. "No voy a dejar el Tour. Quiero disculparme con mis compañeros y todos mis seguidores. Pudiera ser un momento decisivo en mi carrera. He sufrido demasiados fracasos".

Otro gran perdedor en la jornada fue Tom Dumoulin, co-líder de Jumbo-Visma con Roglic, que quedó rezagado en Peyresoirde y perdió más de dos minutos en relación con los favoritos.

Con dos grandes ascensos, otra dura etapa en los Pirineos espera a los ciclistas el domingo, de Pau a Laruns.

El Tour, que fue aplazado de su usual arranque en julio debido a la pandemia de coronavirus, concluye el 20 de septiembre en París.