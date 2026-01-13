Ganan los Regionales de San José Iturbide

Con una actuación sólida de principio a fin, los Regionales de San José Iturbide se alzaron con el triunfo en la segunda charreada de la temporada 2026, celebrada en el Lienzo Rancho del Charro, al registrar una destacada cosecha de 327 puntos. El segundo sitio fue para Rancho El Refugio con 237 unidades, mientras que el conjunto anfitrión, la Potosina de Charros, cerró en la tercera posición con 218 puntos.

La jornada estuvo enmarcada por un gran ambiente familiar y el lucimiento especial de la Escaramuza El Rosedal de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, que engalanó la charreada con su elegante presentación, arrancando el aplauso del público presente.

Desde la cala de caballo, los Regionales de San José marcaron el rumbo de la competencia con los 38 puntos logrados por José Luis Álvarez. La diferencia se amplió de manera considerable en las colas, donde Daniel Muñoz, Germán Álvarez y Francisco Muñoz sumaron un impresionante total de 122 unidades, cimentando la ventaja del escuadrón guanajuatense. Emilio Caballero aportó 10 puntos en el jineteo de toro y la terna fue efectiva con el lazo de cabeza de Miguel Ortíz para 25 y el pial de ruedo de Miguel Águilar con 19.

En el jineteo de yegua, Eduardo Sánchez respondió con 20 puntos, antes de que Miguel Águilar se convirtiera en figura al acertar dos manganas a pie de 27 y 20 unidades. Aunque no hubo fortuna en las manganas a caballo, el equipo cerró con broche de oro gracias a los 23 puntos del paso de la muerte ejecutado por Israel "Camarón" Quintanar, sellando así su victoria.

Rancho El Refugio mostró destellos importantes, iniciando con una cala de caballo de 32 puntos a cargo de Andrei González. El único pial de la charreada fue obra de Javier Flores, quien cosechó 19 unidades. En colas, el equipo mantuvo regularidad con los derribes de Jorge Veloz Olvera y Carlos Eduardo Flores. Irving Guevara se lució en el toro con 17 puntos, mientras que la terna fue bien resuelta con el lazo de cabeza de Javier Flores (28) y el pial de Carlos Eduardo Flores (25). A pesar de fallar en las manganas a caballo, el paso de la muerte de Kevon Reyna con 22 puntos permitió al Refugio asegurar el subcampeonato.

Por su parte, la Potosina de Charros, en calidad de anfitriona, abrió con una buena cala de caballo de 37 puntos de Carlos Malo. En colas, Clemente Enciso, Germán Jonguitud y el propio Malo Véliz aportaron unidades importantes. Alexis Rivera cumplió en el jineteo de toro y posteriormente en la monta de yegua, mientras que la terna fue completada con el lazo de cabeza de Rodrigo Esqueda y el pial de ruedo de Ricardo Alonso. Sin embargo, la falta de aciertos en las manganas a pie limitó la remontada, cerrando su participación con el paso de la muerte de Luis Gerardo Charcas para 22 puntos.