Genoa golea al Cagliari

El Genoa derrotó hoy 3-0 al Cagliari en un duelo de la fecha 20 de la Serie A y con esto obtuvo algo de oxígeno en lo que concierne al tema del descenso. En el partido vio acción como titular el zaguero mexicano Johan Vásquez.

Apenas al minuto 7 de acción, Lorenzo Colombo abrió el marcador cuando recibió un pase filtrado de Ruslan Malinovskyi y al entrar al área sacó un tiro raso cruzado que venció al arquero Elia Caprile.

Luego de eso, el cuadro local se dedicó a darle trámite al encuentro, dándole prioridad al orden táctico, mientras que el Cagliari intento adelantar líneas para buscar la igualada, sin embargo sus limitaciones futbolísticas no le permitieron ser una amenaza para su rival.

Hasta el minuto 75 los anfitriones ampliaron su ventaja, por medio de un tiro desde fuera del área de Morten Frendrup y poco después, al 78´, Leo Ostigard convirtió el tercer tanto con un remate de cabeza a corta distancia, tras un servicio de Aarón Martín.

En lo que concierne al azteca Vásquez, él cumplió con una acertada participación y terminó jugando todo el cotejo.

De esta forma, el Genoa llega a 19 puntos y asciende por el momento al décimo quinto puesto de la tabla general, justo un peldaño arriba del Cagliari, que suma la misma cantidad

de unidades.