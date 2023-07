Gerardo Martino se sincera y reconoce su mal trabajo en el Tricolor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana tuvo una de las peores presentaciones en una Copa del Mundo bajo las órdenes de Gerardo Martino, el estratega argentino no pudo pasar de la fase de grupos en Qatar 2022 y recibió fuertes comentarios.

Un año después de lo ocurrido, Martino habló ahora como nuevo entrenador del Inter Miami, aceptando su fracaso y recalcando que lo mejor para todas las partes fue su salida del Tricolor.

"Siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la Selección Mexicana. No hubiese sido lógico renovar, lo que se hizo estuvo mal hecho y había que salirse", mencionó en la conferencia previa de su debut en la Leagues Cup.

El extécnico del FC Barcelona agregó que en el futbol mexicano existe calidad en sus jugadores, lo que crea ilusión en el futuro cercano.

"Sí, entiendo que puede ser mucho mejor de lo que es. Las herramientas están, lo he mencionado muchas veces, lo dije cuando era el entrenador", finalizó.