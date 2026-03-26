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Gianni Infantino supervisa repechaje mundialista en Monterrey

El presidente de FIFA estuvo presente en el partido entre Bolivia y Surinam en Monterrey.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 05:36 p.m.
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Gianni Infantino supervisa repechaje mundialista en Monterrey

MONTERREY, NL., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, la ciudad de Monterrey recibió las miradas de todo el mundo con el primer partido del repechaje mundialista entre Bolivia y Surinam.

Gianni Infantino supervisa el repechaje mundialista en Monterrey

Además, es su "examen" ante la FIFA para demostrar que cumplió con todas sus exigencias y que, en efecto, el estadio BBVA está listo para recibir la Copa del Mundo.

Y como no podía ser de otra forma, el encargado de supervisar que todo salga como corresponde y cumpla con los estándares de la FIFA, Gianni Infantino, está presente en Monterrey.

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El mandamás de la FIFA llegó al hogar de los Rayados de Monterrey junto a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y juntos ocuparon un palco del estadio con otros directivos como Manuel Filizola, presidente del consejo del Club de Futbol Monterrey.

Detalles del evento y asistencia de autoridades

Samuel García se presentó con la camiseta de la Selección de Bolivia, mientras que Infantino, en concordancia con su puesto, lució un traje formal.

Así, el presidente de la FIFA fue como vino a Monterrey a vivir la fiesta mundialista en el Gigante de Acero y a disfrutar el partido entre Bolivia y Surinam.

Aquí, en la Sultana del Norte, se definirá el último boleto a la Copa del Mundo 2026.

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