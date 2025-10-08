logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gilberto Mora emocionan a los aficionados de las Águilas

El video de Gilberto Mora que ha impactado a los seguidores del América

Por El Universal

Octubre 08, 2025 04:09 p.m.
A
Gilberto Mora emocionan a los aficionados de las Águilas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Liga MX publicó un video de la joya mexicana Gilberto Mora que ha emocionado a los aficionados de las Águilas del América.

En la dinámica de preguntas rápidas, el volante de los Xolos de Tijuana mostró su admiración por varios elementos del actual plantel de los azulcrema y por un histórico como Cuauhtémoc Blanco.

'Morita', quien con apenas 16 años brilla en el Mundial Sub 20, fue cuestionado sobre quién era para él la figura histórica de la Liga MX y respondió que el 'Cuau'.

Asimismo, mencionó en par de ocasiones al futbolista de las Águilas, Israel Reyes, como el jugador "más complicado al que ha enfrentado" y "como el mejor defensa de la liga".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez fueron otros de los mencionados por Gilberto Mora, en las preguntas "el jugador con más skills" y "a quién le confiaría un penalti", respectivamente.

Efraín Álvarez y Kevin Castañeda, excompañero y compañero en los Xolos, respectivamente, fueron los únicos mencionados del cuadro fronterizo.

Inmediatamente los comentarios en el post de la Liga MX se llenó de aficionados americanistas insinuando que la joya mexicana mostró interés por llegar al cuadro capitalino.

Luego de golear (4-1) a la Selección de Chile, México avanzó a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, donde ya espera rival entre Argentina y Nigeria.

El duelo por el boleto a las Semifinales será el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gilberto Mora emocionan a los aficionados de las Águilas
Gilberto Mora emocionan a los aficionados de las Águilas

Gilberto Mora emocionan a los aficionados de las Águilas

SLP

El Universal

El video de Gilberto Mora que ha impactado a los seguidores del América

El día que el Barcelona estuvo a punto de fichar a Hugo Sánchez en 1985
El día que el Barcelona estuvo a punto de fichar a Hugo Sánchez en 1985

El día que el Barcelona estuvo a punto de fichar a Hugo Sánchez en 1985

SLP

El Universal

Descubre cómo Hugo Sánchez estuvo a punto de ser culé antes de convertirse en leyenda madridista

Los posibles rivales de México para disputar los cuartos de final
Los posibles rivales de México para disputar los cuartos de final

Los posibles rivales de México para disputar los cuartos de final

SLP

El Universal

Historia y expectativas se cruzan en el próximo encuentro de México en el Mundial Sub 20.

La Fecha FIFA de octubre define el rumbo hacia el Mundial 2026
La Fecha FIFA de octubre define el rumbo hacia el Mundial 2026

La Fecha FIFA de octubre define el rumbo hacia el Mundial 2026

SLP

El Universal

Europa vive una intensa jornada de eliminatorias, donde potencias como Alemania, Francia, España y Portugal buscan sellar su pase directo y evitar el repechaje