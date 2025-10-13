Gilberto Mora, la nueva joya mexicana que seduce a Real Madrid y Barcelona
Tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile, Gilberto Mora es seguido de cerca por Real Madrid y Barcelona en busca de su fichaje.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile significó para varios futbolistas la oportunidad de mostrarse ante el mundo, en una lista en la que destacó el mexicano Gilberto Mora.
El jugador de Xolos, que en poco tiempo se ha ganado el reconocimiento en México gracias a su habilidad y madurez dentro y fuera de la cancha, fue uno de los líderes del equipo de Eduardo Arce, atrayendo muchos reflectores por su labor.
Mora, quien sueña con tener la oportunidad de llegar al futbol europeo tras la Copa del Mundo de 2026, estaría siendo seguido por dos de los equipos más importantes del planeta, que buscarían sumarlo a sus filas.
Se trata del Real Madrid y el Barcelona, clubes que, según medios y especialistas en España, aprovecharon el torneo en tierras chilenas para verlo en vivo y reconocer su calidad.
De acuerdo con información de los periodistas Moi Llorens y Rodra, el equipo culé ya tiene un amplio reporte sobre Mora, gracias al seguimiento de Joao Amaral, jefe de scouting del club y mano derecha de Deco.
"En el club tenemos informes muy interesantes de él. Es ahora cuando ha roto mediáticamente y todo el mundo habla de él. Es un medio muy habilidoso, un jugador con una proyección muy buena, aunque aún es pronto para definir cuál será su meta final", mencionó una fuente del Barcelona consultada por los comunicadores.
Luego de su participación, Mora regresó a Tijuana para seguir sumando minutos y experiencia en la Liga MX, donde es dirigido por Sebastián Abreu, quien en cada oportunidad lanza elogios a su desempeño.
