Giuliana Olmos no logra el título en dobles del Guadalajara Open

GUADALAJARA, Jal., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La revancha no llegó para Giuliana Olmos. La tenista mexicana se quedó, de nueva cuenta, a la orilla de conquistar el título del torneo de dobles del Guadalajara Open.

"Gugu" y su compañera, la indonesia Aldila Sutjiadi, no pudieron demostrar el mismo nivel que les permitió llegar a la disputa por el título y perdieron el partido más importante de la semana.

La pareja que jugaba como local perdió en dos sets, con parciales de 6-3 y 6-4, ante la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la rusa Irina Jromachova, quien defendió su corona como monarca, pero con una nueva pareja, a diferencia del año pasado.

En el primer set, la superioridad de las ahora campeonas fue muy marcada. Con un estilo agresivo, dejaron en claro que harían todo lo posible por quedarse con el trofeo de El Árbol de la Vida. Lo consiguieron con autoridad.

En la segunda manga, Giuliana y Aldila intentaron reaccionar y se quedaron con los dos primeros juegos, pero Nicole e Irina no permitieron que les sacaran mayor ventaja y le dieron la vuelta 4-2.

Aunque, la mexicana y la indonesia no dejarían escapar el título tan fácilmente. Empataron a en el octavo juego, pero no fue suficiente.

La rusa y la estadounidense se llevaron los dos últimos juegos y un raquetazo mal colocada de la tenista tricolor provocó que se definiera el campeonato.

Melichar-Martinez y Jromachova se fundieron en fuerte abrazo. La satisfacción de la victoria era evidente en sus rostros.

Enfrente, la desilusión era máxima, sobre todo en "Gugu" que soñaba con tener revancha en su propio país. Su conjunto tricolor lo dijo todo. Soñaba con ganar su segundo título en México, pero se le volvió a escapar.

Giuliana Olmos perdió su segunda final en el Guadalajara Open y su quinta en territorio mexicano. La revancha pronto vendrá para la experimentada tenista.