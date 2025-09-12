logo pulso
Giuliana Olmos se instala en la final de dobles del Guadalajara Open 2025

La tenista mexicana Giuliana Olmos llega a la final de dobles en el Guadalajara Open 2025, representando a México

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 07:23 p.m.
A
Giuliana Olmos se instala en la final de dobles del Guadalajara Open 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Giuliana Olmos se robó los reflectores en el Guadalajara Open 2025, al poner el nombre de México en lo más alto con su participación.

La experimentada tenista tricolor consiguió instalarse en la final del torneo de dobles, junto a su compañera: la indonesia Aldila Sutjiadi.

Sorpresivamente buscarán conquistar el trofeo de El Árbol de la Vida en la Perla Tapatía sin ni siquiera haber disputado la ronda de semifinales, ya que sus rivales en los cuartos de final, la checa Darja Vidmanova y la estadounidense Alana Smith, se tuvieron que retirar y no pudieron disputar su partido.

En la disputa por el boleto a la final, Olmos y Sutjiadi demostraron su experiencia y jerarquía para quedarse con la victoria en dos sets (6-3 y 6-4) sobre sus oponentes, las estadounidenses Quinn Gleason y Jessie Aney.

La mexicana y la indonesia fueron agresivas en las dos mangas, atacaron constantemente la red y provocaron varias equivocaciones de sus rivales. Se sintieron cómodas a lo largo del partido.

Sobre todo, porque recibieron el calor del público tricolor que se dio cita en el Grandstand del Centro Panamericano de Tenis para apoyar a la local. Gugu está feliz de jugar en México y lo demuestra en cada raquetazo.

Ahora, Giuliana Olmos luchará por el título, ese que se le escapó hace cuatro años (2021) en la segunda edición del Guadalajara Open, cuando perdió la final con su pareja la estadounidense Desirae Krawczyk. La mexicana busca revancha en su propia casa.

SLP

El Universal

